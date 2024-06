La oposición lamenta la renuncia del presidente de Anfac

El PP acusa al Gobierno de que debido a su incompetencia a la hora de gestionar el sector del automóvil haya provocado la dimisión de la patronal de la misma.

El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, lamenta la dimisión del presidente de Anfac, Wayne Griffiths, por la falta de respaldo del Gobierno de España al sector de la movilidad y automoción y por el incumplimiento de los compromisos adquiridos por Sánchez en la asamblea de la Asociación.

Es justo y necesario decirles que el que escribe este texto asistió hace un mes a la presentación de los últimos modelos Cupra, Wayne es presidente de la compañía, y ya nos anunció que estaba bastante enfadado con el Gobierno por su falta de interlocución con Anfac y que él no iba a estar para hacerse fotos que no llevaban luego a ningún sitio.

Tras su renuncia, el Partido Popular denuncia “la falta de compromiso y la incapacidad del Gobierno” para desarrollar y poner en marcha una política industrial comprometida y audaz para ayudar al segundo productor de coches más importante de Europa.

Además, el principal partido de la oposición ha querido trasladar su compromiso con el sector, tal y como hizo Feijóo en reiteradas ocasiones y llevó al programa electoral y propone un paquete de medidas para activar el sector.

Entre las más destacables se encuentra la mejora del plan MOVES, bajada de impuestos y deducciones en el IRPF.

La implantación y aceleración de puntos de recarga, el Plan de renovación del parque móvil para reducir la edad de los vehículos, el equilibrio entre Sostenibilidad, acceso del ciudadano al vehículo y

protección de la industria, un plan para fortalecer el tejido productivo y la adaptación de la

industria a los compromisos europeos, así como a la mejora de la innovación.

Apostar por un modelo de transición ecológica y energética que sea progresivo, sin penalizar al ciudadano y al empleo y que nos permita alcanzar los objetivos comprometidos, seguir impulsando la investigación de combustibles sintéticos y el desarrollo de los biocombustibles.

El PP no ha desaprovechado esta oportunidad para lanzar un certero dardo al Gobierno. “Tener un presidente que solo es capaz de alcanzar acuerdos para aprobar la ley de Amnistía, que no encuentra fondos presupuestarios para reactivar un sector tan importante como el de la movilidad, pero si para intervenir empresas privadas con aportaciones superiores a los 2.300 millones de euros pone de manifiesto que estamos ante in proyecto finalizado y sin futuro”, concluye.

Juan Bravo, su vicesecretario de Economía, reprocha el alejamiento de los objetivos comprometidos con Bruselas del 25% –hemos retrocedido al 10.5%– y denuncia la proximidad o incluso el vencimiento de los planes de ayuda existentes –MITMA y MOVES III– que podrían permitir acelerar el avance en la electrificación.

Explica que el mercado está en la actualidad por debajo del 2019 y con un incremento continuado del envejecimiento del parque móvil, que se encuentra por encima de los 14 años, y creciendo. “En los 5

primeros meses se han vendido 45.000 turismos electrificados, menos de la mitad para alcanzar el objetivo de 280.000 unidades en 2024 y poder cumplir con los objetivos de reducción de emisiones”, señala a modo de ejemplo.

Afirma que los puntos de recarga se han convertido en otro gran cuello de botella “con autorizaciones que se eternizan o con una falta de liderazgo absoluto del Gobierno.

“Sin infraestructuras no hay desarrollo. Se están perdiendo inversiones y recaudación tributaria que

permita paliar el déficit y deuda que este Gobierno está generando de una manera descontrolada”, subraya.

Reprocha el fracaso del PERTE VEC que ha generado diversas convocatorias por falta de asignación de recursos, renuncia de algunos adjudicatarios por falta de seguridad jurídica o dificultad de cumplimiento de los requisitos establecidos. “Se pone de manifiesto la falta de competencia del Gobierno en la gestión de los Fondos de Recuperación y Resilencia”, enfatiza.

También lamenta que “la falta de gestión, compromiso y seguridad” están detrás, por ejemplo, del anuncio del ERE por 1.800 personas en la fábrica de Almusafes en Valencia y recuerda que en el entorno del vehículo existen más de 5.000 millones vinculados al mismo además del enorme compromiso que están realizando todos los actores con inversiones millonarias.

Por último, denuncia que Sánchez mintió desde su escaño cuando afirmó que se estaba reindustrializando nuestro país cuando los datos ponen de manifiesto que España está empeorando su situación industrial. “En los 6 años de gobierno se ha pasado de una industria manufacturera que

empleaba al 14,1% de la población activa, a otra que lo redujo al 12,8%”, añade.

Y relata que la industria ha pasado de ser el 17,6% del PIB en 2019 a reducirse al 15,9%. “La falta de gestión de este gobierno nos está llevando a un empeoramiento de nuestra economía que principalmente se sustenta en el turismo y en el gasto público”, argumenta.