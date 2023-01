Anfac avisa, la electrificación es una oportunidad y estamos perdiendo el tren

Su presidente, Wayne Griffiths, remarca la absoluta prioridad de recuperar mercado y producción en 2023 para evitar poner en peligro el empleo y el peso industrial de la automoción española.

La industria del automóvil española se enfrenta a su particular reto definitivo, a su piedra de toque, que no es otro que afrontar la electrificación con garantías. Esto sin embargo es algo que por desgracia no está sólo en su mano y en lo que hay demasiado en juego, y por ello la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC) ha presentado hoy la Hoja de Ruta 2023-25.

Ha sido el propio presidente de la asociación, Wayne Griffiths, y el director general, José López-Tafall, quienes han vuelto a llamar la atención (ya lo hicieron en verano del año pasado) sobre el conjunto de medidas que, con carácter urgente, se deben desarrollar entre 2023 y 2025 y sin las cuales no se lograrán ni los objetivos de reducción de emisiones ni se garantizará el futuro industrial de la automoción española. "La electrificación es una oportunidad para España, pero estamos perdiendo el tren" afirma Griffiths.

Los máximos ejecutivos de las marcas integrantes de la Junta Directiva de ANFAC han querido ejemplificar la unión del sector y la urgencia de abordar las medidas solicitadas en la Hoja de Ruta 2023-25 y por eso han hecho piña ante la compleja situación que atraviesa el sector de la automoción con la reducción de las matriculaciones y de la producción. 2022 ha sido un año muy difícil para el sector del automóvil en España. Por tercer año consecutivo los datos de producción y mercado están muy por debajo de lo previsto. Esta situación es muy negativa, y el sector no puede continuar de esta manera.

"España no puede perder 2023. No podemos dejar pasar el año sin tomar decisiones ambiciosas, y necesitamos que todos los actores del ecosistema de la movilidad trabajen juntos en la misma dirección: recuperar el mercado e impulsar la electrificación de la movilidad, pero contando con la industria” asegura Wayne.

También ha recordado de nuevo que la automoción genera el 10% del PIB nacional y da empleo en toda la cadena de valor a cerca de dos millones de personas. Por ello, ha señalado la preocupación del sector en su conjunto y la necesidad de actuar de inmediato, “En los últimos tres años hemos perdido la venta de un millón de turismos nuevos. Son datos muy preocupantes y que ponen en peligro nuestro futuro como industria y país líder en Europa”.

Europa a dos velocidades

Durante 2022, el mercado nacional alcanzó las 78.239 unidades de turismos electrificados (PHEV+BEV) vendidos, una cifra que se sitúa muy lejos del objetivo de 120.000 turismos necesarios para lograr el objetivo de reducción de emisiones exigido.

El presidente de ANFAC, señaló ante este contexto, que la electrificación en España no está alcanzando ni el ritmo ni el volumen necesario y destacó la diferencia respecto a otros países europeos, “Europa se está partiendo en dos, y España se está quedando cada vez más atrás de los países líderes”. Países como Alemania o Portugal ya superan la media europea, con una cuota de mercado de electrificados superior al 20%, mientras que España apenas ha alcanzado el 9% de cuota.

De igual manera, Griffiths destacó el progresivo envejecimiento del parque automovilístico español, que ya se sitúa en 14 años de media de antigüedad, lo que dificulta tanto la consecución de los objetivos de reducción de emisiones como el progreso en materia de seguridad vial. “Estamos incumpliendo la doble hoja de ruta que aspiramos a conseguir: 0 emisiones y 0 accidentes. Y nuestra preocupación es que si no actuamos ahora este escenario va a empeorar. Tenemos que actuar ya, en los años 2023 a 2025. O hacemos algo, o definitivamente nos quedaremos atrás y perderemos esta final para nuestra industria y para nuestro país”.

Rapidez y contundencia

En cuanto a las medidas que ANFAC propone en esta Hoja de Ruta 2023-2025 son sencillas, prácticas, fáciles de implementar y que ya están funcionando en otros países, socios de la Unión Europea, comprometidos como España y como el sector de la automoción con cumplir los objetivos de descarbonización marcados por Bruselas. Pero también son cada vez más urgentes.

Para elevar las ventas de vehículos electrificados es necesario actuar sobre las ayudas públicas a la compra. “El MOVES en España ha mejorado...pero no es suficiente. En todos los países si compras un vehículo electrificado la subvención se descuenta directamente en el precio de la compra. Esto no ocurre en España. También aquí son precisos cambios profundos, el retraso que llevamos acumulado hace que no valgan medidas solo parciales”, explicó el director general, José López-Tafall.

Además de las ayudas directas a la compra, es necesario un cambio en la fiscalidad. “Agradecemos la reducción en la amortización para las empresas que compren vehículos electrificados. Pero necesitamos mejoras en IVA, en impuesto de sociedades, en IRPF. Hay que actuar ya en 2023, y seguir hasta 2025”, dijo López-Tafall.

Para concluir, Wayne Griffiths, insistió en que: “No podemos perder 2023. Hemos de planificar juntos los tres años clave que nos esperan: 2023 a 2025. Un mercado por debajo del millón de unidades y con menos del 10% de ventas de vehículos electrificados es incompatible con ser un hub industrial de electrificación. Fabricantes, proveedores de componentes y sindicatos estamos unidos para mantener la competitividad de la industria del motor, esa unión se debe extender al resto de agentes, y actuar de modo coordinado y urgente. Y España debe tener un modelo de movilidad multimodal en el que el coche cero emisiones sea parte de la solución y no del problema. Nuestro liderazgo en el sector de automoción europeo está seriamente en peligro si no actuamos ya”.