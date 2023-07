Al volante del nuevo Hyundai Kona, mucho más coche

La 2ª generación del Hyundai Kona lo ha convertido en un crossover mucho más capaz que además ofrece el mejor equipamiento de su segmento y la gama de motorizaciones más amplia. 4x4 incluído

El Hyundai Kona es sin duda el lanzamiento más importante de la marca coreana este año por muchas razones, pero sobre todo porque hablamos del segundo modelo más vendido desde su lanzamiento en 2018, que ya ha conquistado a más de 70.000 clientes y que ahora se renueva con una imagen futurista y sobre todo creciendo en todos los sentidos. Su frontal nos recuerda al monovolumen Staria, y en su interior la doble pantalla panorámica de 12,3 pulgadas preside un salpicadero donde lo digital y lo funcional se combina a la perfección.

A caballo entre el Hyundai Bayon y el Tucson, el nuevo Kona tiene mayores dimensiones que la generación anterior gracias a la plataforma K3, y eso se traduce en un coche mucho más capaz en todos los sentidos. Los 15cm que crece, 6 de los cuales son de batalla, consiguen que el maletero supere los 460 litros de capacidad, que son 105 más que la anterior generación, un 30% de aumento que permiten que el crossover mediano de Hyundai pueda ejercer como coche familiar sin complejos. Los asientos de la segunda fila totalmente abatibles 40:20:40 son la guinda a un espacio de carga flexible, y el espacio trasero crece en 7cm gracias a unos asientos más delgados.

Esta nueva plataforma se combina con la gama más amplia de sistemas de propulsión del segmento B-SUV, y así el Hyundai Kona 2023 ofrece mecánicas tanto de combustión interna (ICE) de baja potencia, alta potencia, 48V e híbrida (HEV). Más adelante llegará la versión eléctrica, con autonomía estándar y extendida, y nos resulta llamativo y muy interesante el hecho de que mantienen una variante 4x4 asociada al motor de gasolina más potente, con casi 200CV, que será la versión ideal para aquellos que quieran viajar asiduamente por zonas de clima complicado. Por cierto, echamos en falta la versión híbrida enchufable, pero no se descarta su llegada.

El nuevo Hyundai Kona sigue siendo un coche atrevido que deja claras sus intenciones con un diseño futurista muy limpio en el que la iluminación LED Seamless Horizon llama la atención. Son trazos puros y limpios que transmiten robustez y se identifican claramente con la electrificación de la que hace bandera este "mini Tucson". De hecho, como nos confirman desde Hyundai, el proceso de diseño ha partido de la versión eléctrica y luego han adaptado las de combustión.

El nuevo Hyundai Kona no sólo se sitúa en la parte alta del segmento por tamaño, sino también por tecnología. Así, estrena el puesto de conducción Connected Car Navigation Cockpit (ccNC), que ofrece una experiencia totalmente digital gracias a la integración de dos pantallas de 12,3 pulgadas, e integra las últimas innovaciones del equipamiento de seguridad y asistencia a la conducción Hyundai Smart Sense, las funciones de coche conectado Bluelink, actualizaciones automáticas de software Over The Air (OTA), conectividad, equipo de sonido Premium BOSE… y mucho más.

El Hyundai Kona 2023 incluye tecnologías innovadoras para ofrecer una experiencia digital avanzada. Un ejemplo, con la llave digital Key 2 Touch, los usuarios pueden utilizar su smartphone o smartwatch Apple, Google Pixel o Samsung para bloquear, desbloquear y arrancar el vehículo: se trata de la primera versión (basada en tecnología NFC) de la misma que puede compartirse con hasta otros tres usuarios para hacer carsharing.

Ya hemos podido conducir a fondo el nuevo Hyundai Kona, y al volante lo que transmite es la sensación de estar conduciendo un coche de un segmento superior. La calidad de rodadura y el agrado mecánico sobresalen por encima de sus rivales del segmento, una consecuencia directa de la mejora de la calidad de los materiales y el aislamiento de la cabina. El nuevo chasis permite además que a la hora de salir a carretera se muestre cómodo y seguro en toda circunstancia, con unos ajustes que priman el confort sobre el dinamismo. Los consumos se mantienen ajustados en todo tipo de trazados.

Los concesionarios ya tienen el nuevo Hyundai Kona a la venta, y con los descuentos y ayudas disponibles ahora mismo se puede conseguir uno desde apenas 25.100 euros. Las tarifas oficiales oscilan entre 28.490 y 41.540 euros en función del motor elegido. Esto supone a igualdad de equipamiento, apenas 1.000 euros más de coste que la anterior generación para un coche que es como mínimo un 30% mejor en todo.