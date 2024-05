Tavares ve a Europa como un gran mercado para los eléctricos

El consejero delegado de Stellantis no ve con buenos ojos los aranceles que plantea Biden en EE.UU, pues no son una solución a largo plazo. Se posiciona en contra del "proteccionismo".

El consejero delegado de Stellantis, Carlos Tavares, ha afirmado que los aranceles que se imponen a las importaciones de vehículos eléctricos provenientes de China, como los anunciados por Estados Unidos, o los que estudia imponer la Unión Europea, no son "una solución a largo plazo" para este asunto.

"No creemos que esta es una solución a largo plazo. ¿Por qué no trajimos vehículos eléctricos a los mercados estadounidenses? Por una muy simple razón. Hay una oferta muy limitada de automóviles chinos en los mercados estadounidenses, así que no es una prioridad para nosotros, porque no hay una competición real, pero hay muchos en Europa, porque se ve que Europa tiene un enfoque muy diferente para este problema", ha respondido Tavares en una mesa con periodistas.

El directivo ha anunciado que en septiembre de este año se venderán en nueve países europeos dos modelos de la marca china Leapmotor, con quien grupo Stellantis ha creado una 'joint venture'. En este sentido, Tavares ha sostenido que la Unión Europea es un mejor mercado para la venta de vehículos eléctricos procedentes del gigante asiático.

"Parece que los Estados Unidos están buscando un proteccionismo muy fuerte, mientras que, por el momento, veo que Europa mantiene el mercado abierto con un arancel debajo del 10%", ha dicho sobre el anuncio hecho por la Casa Blanca , en el que EE.UU. multiplica por cuatro los aranceles a las importaciones de vehículos eléctricos procedentes de China que pasan del 25% al 100%.

Burbujas que fomentan la inflación

En este sentido, el director de Stellantis ha afirmado que las medidas proteccionistas que imponen los países a las importaciones de tecnologías y productos chinos en el sector de la automoción ha creado "burbujas" en tres regiones del planeta, en concreto en China, Europa y Estados Unidos, y que estas traerán solamente más inflación y mermarán los esfuerzos para combatir la crisis climática.

"Creemos que crear burbujas va a resultar en más inflación dentro de estas. Más inflación significa menos asequibilidad. Menos asequibilidad significa menos volumen de venta. Y menos volumen significa menos impacto positivo en el planeta. Entonces, la protección trae muchas desventajas", ha sostenido Tavares.

Ayudas bajo normas europeas

Sobre si Stellantis tiene pensado llevar la producción de los modelos de la marca Leapmotor a alguna de sus plantas en España en Zaragoza, Vigo o Madrid, Tavares ha respondido que la compañía basa sus decisiones en el coste de transformación de la planta, así como la calidad del desempeño de la misma.

"Estos son los dos motores para la decisión de alojamiento. Como he dicho hasta ahora, esa decisión no ha sido tomada, pero estos son los criterios que vamos a usar ¿Dónde está la mejor calidad? ¿Dónde está el mejor coste? ¿Y tenemos capacidad disponible en esa planta específica?", ha afirmado Tavares.

Al mismo tiempo, sobre las ayudas y subsidios que pueda obtener del Gobierno español a través de los fondos europeos, como han sido las resoluciones de los Perte del vehículo eléctrico y conectado (VEC), ha dicho que esto "es controlado por la normas europeas".

"Hay un encuadre muy estricto de los subsidios que puedes recibir de un país miembro de la Unión Europea. Por lo tanto, los países compiten dentro de esas reglas. Y siempre estamos muy cerca del máximo que se puede colocar. Así que creo que lo que podemos obtener de España es respetando esas reglas. Y al final del día, Europa está tratando de neutralizar cualquier hueco entre los países en términos de apoyo financiero, porque creen que esa no es la manera correcta de competir", ha comentado Tavares.

Por lo que, ha concluido diciendo que no cree que ningún gobierno de Europa tenga mucho espacio para ser creativo en ese aspecto.

Inversiones millonarias

En la resolución provisional de la línea B de la segunda convocatoria del proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica del vehículo eléctrico y conectado (Perte VEC II), figura Stellantis como segunda mayor beneficiaria con un total de 29,2 millones de euros para su planta de Vigo.

La empresa afirma que esta inversión pública irá destinada a proyectos relacionados con el desarrollo de nuevos diseños y tecnologías innovadoras aplicables al proceso de montaje del vehículo eléctrico en su planta en Vigo.

En concreto, Stellantis, con esta aportación que confirmaba el ministro de Industria, Jordi Hereu, pondrá en marcha iniciativas para la mejora de la eficiencia energía y la sostenibilidad medioambiental durante los procesos productivos de la planta.

Además, implementará procesos tecnológicos novedosos en el área de ferraje y embutición, obtención de piezas huecas a partir de chapas metálicas, destinada a la fabricación de modelos de vehículos eléctricos.