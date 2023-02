Emilio Herrera avisa de la competencia desleal china y pide medidas fiscales

El presidente de KIA Iberia da la voz de alarma sobre algo que todo el sector piensa, se está poniendo una alfombra roja para que los chinos acaben con las marcas europeas de automoción.

Los dos máximos ejecutivos de KIA iberia han hecho un análisis de la situación del sector de automoción que no tiene desperdicio alguno. En su tradicional encuentro con la prensa de principio de año, Emilio Herrera y Eduardo Divar se han dejado de medias tintas y han alertado de una realidad a la que se enfrentan los fabricantes del Viejo Continente, los gobiernos no les están protegiendo frente a una competencia china que amenaza seriamente su futuro.

Herrera, el presidente, tiene claro que la pujanza de las firmas chinas se debe, en su opinión, a que compiten de una forma "desleal" en Europa debido a las ayudas que reciben. "No se puede poner una alfombra roja a los chinos cuando la competencia no es una competencia 100% leal".

A su juicio, no hay reciprocidad entre Europa y China en el mercado del automóvil, dado que vender allí es "complicadísimo" y "cada vez más difícil". En ese sentido, ha puesto en duda que este año las marcas de Hyundai (grupo al que pertenece Kia) puedan alcanzar las 100.000 unidades vendidas en China, cuando antes comercializaban "más de 600.000".

"Lo que no hay que olvidar es que las unidades que llegan Europa vienen subvencionadas ya por el Gobierno chino y aquí se benefician de todas las ayudas. Es lo que ha hecho Biden (el presidente de Estados Unidos) con el IRA (Inflation Reduction Act, en inglés), que todo lo que no se produce en Estados Unidos no recibe la ayuda. No digo que haya que hacer esto, pero por lo menos no se puede poner una alfombra roja a los chinos cuando la competencia no es una competencia 100% leal. Por lo menos que haya reciprocidad con una acuerdo de libre comercio", ha valorado Herrera.

Como la normativa europea quiere que haya coches eléctricos y hay muchas ayudas, les hemos puesto todo en bandeja

Hacen falta ayudas fiscales

Por otro lado, el presidente de Kia Iberia ha instado al Ejecutivo español a incentivar la compra de vehículos eléctricos en el país a través de distintas medidas fiscales, como que las ayudas no tributen via IRPF o que los usuarios las reciban en el momento de la compra y no tiempo después.

Estas medidas son las mismas que han solicitado distintas organizaciones y empresas del sector automovilístico español, como la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), si bien ha puesto en duda que en un año con diversas convocatorias electorales en el país se vaya a atender algunas de estas peticiones.

Asimismo, ha criticado la dificultad de instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos en el país. De hecho, desde el sector se apunta a la necesidad de establecer una red de carga sólida para impulsar la compra de este tipo de automóviles en el país.

En ese contexto, ha calificado de "pésimos" los niveles de electrificación del parque de automóviles en España dado que en 2022 el porcentaje de turismos de este tipo "no llegó ni al 10%", cuando en Europa la media ronda el 20%.

Un año incierto

Bajo la dirección de Eduardo Divar, la firma surcoreana de automóviles Kia prevé vender 62.000 unidades este año en la Península y Baleares este año, un 6,3% más que los 58.412 vehículos comercializados en esos territorios en 2022, y también se ha fijado como objetivo mantener la rentabilidad de sus concesionarios en un nivel similar al del cierre de 2022, cuando se situó en el 3%.

Asimismo, el ejercicio pasado la empresa facturó en España en torno a 1.200 millones de euros, lo cual supone un incremento de alrededor del 10% en relación con el ejercicio anterior, ha asegurado el director general de Kia Iberia.

En ese sentido, el precio medio de los vehículos vendidos por la marca en España se situó entre los 22.000 y los 23.000 euros, lo cual supone entre un 22,2% y un 27,7% más que los 18.000 euros de media que costaban en 2019, antes de la pandemia.

La corporación surcoreana prevé que los problemas en la cadena de suministro se mantengan al menos unos meses y entre los principales retos destacan la inflación, los costes de la energía y la subida de los tipos de interés. Este último factor afecta a la financiación que ofrecen a los clientes y también condiciona la decisión de compra.

Entre las principales novedades de la marca este año se encuentran el lanzamiento del nuevo modelo EV9, que será el 'buque insignia' de la firma surcoreana y del cual ha encargado en torno a 500 unidades para España. El nuevo modelo, de siete plazas y cinco metros de longitud, saldrá al mercado con un precio de alrededor de 80.000 euros e incorporará toda la "tecnología 'premium'" de la marca. La presentación del vehículo está prevista para octubre de este año y competirá con, entre otros, el nuevo EX 90 de Volvo.