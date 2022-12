La gestión eficiente de flotas será clave en 2023

Debido a la entrada en vigor de las zonas de bajas emisiones en las localidades de más de 50.000 habitantes, la adecuada gestión de las flotas adquirirá más relevancia que nunca.

Tras la aplicación de la nueva norma de bajas emisiones en las localidades de más de 50.000 habitantes, la electrificación y la conducción eficiente está más presente que nunca en las compañías y ayuntamientos. Así lo demuestra un análisis de la empresa Geotab, que asegura que la gestión eficiente de flotas tendrá mayor relevancia a partir de 2023.

En este contexto, la aplicación de las nuevas tecnologías, la gestión de datos y la telemática serán clave y las compañías de movilidad cada vez estarán más enfocadas en el 'big data', ha destacado el vicepresidente para el sur y el oeste de Europa de Geotab, Iván Lequerica.

Para el año que viene las tendencias del sector de la movilidad estarán ligadas a las bajas emisiones, los vehículos conectados de serie, el 'renting' y las cámaras, augura la compañía.

En cuanto a las bajas emisiones, Geotab considera que las restricciones de entrada de vehículos en determinadas zonas de las ciudades es un paso más en el cambio cultural que se está dando en la movilidad.

"La regulación no está muy definida así que no se puede saber todavía en detalle cómo va a afectar. Probablemente no suponga un cambio radical, pero sí un avance en la tendencia progresiva que lleva a más particulares y empresas a apostar por el vehículo eléctrico para poder circular con libertad siendo más sostenibles", ha vaticinado Lequerica.

No obstante, la compañía indica que este es un reto que ya se podría afrontar sin problemas entre las empresas de 'renting' dado que "dos de cada tres vehículos de las flotas españolas podrían pasar hoy mismo a eléctrico", con el correspondiente ahorro de costes y emisiones de dióxido de carbono (CO2), según se refleja en el informe de Geotab para la adopción de vehículos eléctricos.

Geotab también asegura que los inversores han ido aumentando la apuesta por empresas de movilidad con tecnología conectada y, según los datos que maneja, la estimación es que para 2030 el 95% de los coches nuevos vengan conectados de fábrica.

En relación con el 'renting', el análisis de Geotab subraya que para las empresas de este sector la tecnología es una herramienta clave en la mejora de la experiencia de los usuarios. A ello también hay que sumarle los dispositivos de gestión de flotas que monitorizan los trayectos y que son esenciales para cualquier compañía de 'renting' o de seguros.

Por otro lado, el uso de cámaras que monitoricen el interior y el exterior del vehículo será una tendencia que va a despegar en 2023. "Esta tendencia ya se está aplicando con éxito en países del norte y este de Europa. Grabar vídeos de los trayectos con cámaras para flotas comerciales mejora la seguridad, protege las flotas y permite asesorar a los conductores en tiempo real", ha remarcado la empresa en su análisis.