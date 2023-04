Seat peleará por la segunda plataforma eléctrica para Martorell

El ceo de Seat y Cupra, Wayne Griffiths, es optimista para lograrlo aunque "no se puede hacer de un día para otro". El anuncio lo ha hecho tras presentar el espectacular Tavascan eléctrico.

La industria de la automoción nacional debe seguir peleando para mantenerse como una de las más importantes del planeta, no en vano somos el segundo fabricante europeo y octavo mundial, y Wayne Griffiths está demostrando ser un ferviente defensor de la misma. En otra muestra más de su confianza hacia el sector del automóvil español, ha confirmado que ahora va "a luchar" para conseguir la segunda plataforma eléctrica en la planta del grupo en Martorell (Barcelona).

Lo ha declarado a los periodistas tras la presentación del Cupra Tavascan en Berlín (Alemania) en un acto que ha contado con el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Roger Torrent. "En 2030 necesitamos la segunda plataforma eléctrica. Soy optimista, voy a luchar para conseguirlo, pero no se puede hacer de un día para otro", en sido las palabras del directivo.

Wayne ha afirmado que "hay que tener ambición y planes" para conseguirlo y que es importante enseñar que se tiene éxito en el lanzamiento de coches eléctricos en el mercado español. Sin embargo, si se quiere "fabricar más coches eléctricos en España, hay que empezar a venderlos", y ha lamentado una vez más que esté a la cola de Europa en electrificación.

Griffiths ha subrayado que "no hay discusión" en el futuro de la marca Seat, ya que tendrá su papel en la entrada en la movilidad sostenible de las nuevas generaciones. "No tiene sentido que Seat intente hacer lo mismo que Cupra", ha puntualizado, y ha añadido que debe ser una marca complementaria y dar respuesta a las necesidades de los jóvenes que, según él, no solo quieren coches, quieren movilidad.

Chinos y americanos

Sobre la llegada de vehículos de marcas chinas al mercado europeo, Griffiths ha explicado que las marcas europeas sufrirán y que es necesario "estar preparado". Ha asegurado que hay "coches muy, muy buenos" y que las marcas chinas tienen mucho interés en crecer en el mercado Europeo.

Preguntado por el anuncio de una futura entrada en Estados Unidos y Canadá de Cupra, ha matizado que es "una estrategia complicada" y que se deberá hacer con un porfolio y un sistema de distribución adaptados al mercado norteamericano.

Cupra Tavascan

El Cupra Tavascan es el primer SUV coupé 100% eléctrico de la marca, que cuenta con una autonomía de 550 kilómetros, y que empezará a entregar en 2024. Se empezará a construir en la planta de Anhui (China) el cuarto trimestre y las primeras unidades se entregarán en 2024, con un objetivo de ventas de más de 70.000 unidades anuales.

Griffiths ha recordado que el 'concept' del nuevo modelo se presentó en el Salón del Automóvil de Fráncfort (Alemania) de 2019: "Era el coche de nuestros sueños, un manifiesto de todo lo que queríamos que fuera Cupra. Desde ese momento pensamos que, si lo soñábamos, podíamos crearlo. Hoy se ha hecho realidad ese sueño", ha añadido.

El nuevo modelo se ha diseñado en el centro de la marca en Martorell (Barcelona), está basado en la plataforma MEB del Grupo Volkswagen y estará disponible con dos niveles de potencia: 286 CV (210 kW) y 340 CV (250 kW), y la versión más potente cuenta con dos motores, uno en cada eje.

Tiene una batería de 77 kWh de capacidad neta, que permite sumar 100 kilómetros adicionales con un carga de siete minutos, y cuando se reduce al 10%, es posible aumentar la carga hasta el 80% en media hora utilizando un punto de carga de al menos 135 kW.