Suzuki S-cross y Burgman 400, la base de un gran éxito

Suzuki lanzó en 1998 el Burgman 400, considerado el primer maxiscooter de la historia. Hace más de 15 años también puso la base de otro concepto rompedor, la gama S-Cross. Perfectos regalos.

Hace no muchos años, si necesitabas un coche compacto no podías tener un todoterreno y, de la misma manera, si usabas un scooter, no podías viajar por carretera. Por lo que, el espíritu innovador de Suzuki acabó con estos impedimentos fusionando varios tipos de vehículo en uno solo, dando lugar a dos modelos de gran éxito. El SX4 creó hace más de 15 años la nueva categoría de los ‘crossovers compactos’. En motos, el modelo Burgman 400 inauguró hace 25 años el concepto 'maxiscooter', bajo el lema: ‘capaz de llevarte tan lejos como quisieras.’

Suzuki lanzó en 1998 el Burgman 400, primer maxiscooter de la historia. Este modelo creó algo imposible hasta la fecha al combinar las ventajas de un scooter en la ciudad y el uso diario, con la capacidad de desplazarse en carretera a velocidades más elevadas sin esfuerzo. Incluso se adentró en el terreno de las motos ruteras por su gran capacidad de carga

El primer Burgman 400 contaba con 32 CV de potencia, era una máquina de acelerar en los semáforos y era capaz de mantener cruceros elevados en autopista. El diseño y el chasis del Burgman 400 también rompieron con lo establecido, al igual que las suspensiones, frenos y llantas de 13 pulgadas, con anchos neumáticos. El éxito del concepto Burgman ha hecho que desde hace 25 años la marca no haya dejado de mejorar en sus distintas generaciones.

En esta línea, Suzuki consiguió dar en la tecla hace casi más de 15 años, con el nacimiento del SX4. Este modelo, de la primera generación de la gama S-cross, era un coche de 4,1 m de largo con ciertas cualidades para circular fuera del asfalto. Sin embargo, su capacidad para circular por el campo no limitaba sus cualidades en carretera. Ideado para el mercado europeo y fabricado en Europa, Hungría, este modelo fue pionero en el concepto crossover y creó la nueva categoría de los crossovers compactos.

A través de sus generaciones y actualizaciones, el S-Cross ha ido perfeccionando la fórmula ganadora del crossover pionero. Este modelo ofrece una perfecta combinación de aspectos, combinando eficiencia y placer de conducción, diseño atractivo y amplitud interior, y un comportamiento eficaz en todos los terrenos, ya sea circulando por la ciudad, en viajes en carretera o saliendo de ella.

Con una gran aceptación desde su lanzamiento, estos dos modelos han trascendido en el tiempo y siguen dando satisfacciones a nuevas generaciones de conductores gracias a su naturaleza innovadora y una constante evolución y mejora tecnológica.