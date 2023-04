Hyundai lo vuelve a hacer, el Ioniq 6 es el mejor coche del mundo

Coche del año en el mundo, coche eléctrico del año y mejor diseño automovilístico de 2023. El Hyundai Ioniq 6 se ha coronado en los premios World Car Awards 2023 del Salón de Nueva York.

La nueva berlina eléctrica de Hyundai ha llegado con el éxito bajo el brazo. El jurado del premio mundial del coche del año ha dado los tres galardones más importantes al Ioniq 6, un modelo que resulta igual de revolucionario que en su momento fue el Ioniq 5, que se alzo con los mismos reconocimientos en 2022. Además de ser los más relevantes, supone ganar el 50% de los premios que se dan en los World Car Awards 2023 que se entregaron en el Salón del Automóvil de Nueva York.

Con casi 20 años de historia, el World Car of the Year es considerado uno de los tres grandes premios automovilísticos junto con el de North American Car and Truck of the Year, también conocido como Nactoy, y el de Europe Car of the Year. Un certamen donde los candidatos fueron evaluados por un jurado de 102 periodistas automovilísticos de 33 países de todo el mundo.

En su camino hacia la coronación como mejor coche del año el Ioniq 6 ha rivalizado con el KIA Niro, primo hermano suyo, y el BMW iX1. En el apartado de mejor coche eléctrico, el Ioniq 6 se impuso al BMW i7 y al Lucid Air, mientras que en cuanto al mejor diseño, ha logrado superar a rivales como el Range Rover y el Lucid Air. Entre el resto de premiados hay otro representante del Grupo Hyundai Motor que por tanto se lleva el 66% de los premios, ya que el KIA EV6 GT ha logrado hacerse con el título de mejor coche prestacional del año, superando al Nissan Z y al Toyota Corolla GR.

Las razones que ha mostrado el Ioniq 6 para alzarse como el mejor coche del año son más que evidentes. Esta preciosa berlina eléctrica cuenta con una aerodinámica que le permite anunciar una autonomía WLTP de 520km, y gracias a su arquitectura de 800 voltios, que comparte con el resto de modelos basados en la plataforma E-GMP del grupo Hyundai, todas las variantes pueden pasar del 10 al 80% de carga en menos de 20 minutos, siendo uno de los eléctricos más eficientes y con la carga más rápida del mercado.