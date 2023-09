Mapfre se coloca novena en el Ranking de Mayores Grupos Aseguradores Europeos

La aseguradora sube, de nuevo por segundo año consecutivo, una posición en el ranking tras crecer un 10,8% y superar los 24.540 millones de euros en primas en el año 2022.

El Grupo Mapfre ha logrado un notable avance en el Ranking de los Mayores Grupos Aseguradores Europeos en 2022, según el informe elaborado por Mapfre Economics y editado por la Fundación MAPFRE. Después de haber ingresado por primera vez en el "top ten" de la región el año anterior, en 2022 avanzó un puesto adicional, situándose en el noveno lugar. Este logro se produjo a pesar de un contexto macroeconómico y geopolítico complejo.



Durante el año 2022, la aseguradora experimentó un crecimiento significativo del 10,8%, superando los 24.540 millones de euros en primas. Este aumento refleja una mejora generalizada en el negocio asegurador en prácticamente todas las regiones en las que opera, con incrementos notables en Latinoamérica y Norteamérica, así como en los sectores de reaseguro y grandes riesgos. También se destacó el favorable comportamiento de las monedas frente al euro, contribuyendo al sólido desempeño del grupo.



Los expertos del Servicio de Estudios de Mapfre enfatizaron estos logros en su informe, subrayando el comportamiento positivo del sector asegurador en Europa en general. Los ingresos por primas de los 15 principales grupos aseguradores europeos incluidos en el ranking aumentaron un 7,7% en 2022, alcanzando un total de 618.712 millones de euros. Entre los grupos con crecimiento de dos dígitos se encuentran el francés Aéma Groupe (46,2%), Zurich (18,6%), Talanx (17,4%), Covéa (14,8%), CNP (13,7%) y Mapfre (10,8%).





Sin embargo, los efectos de la Guerra de Ucrania y la volatilidad de los mercados financieros tuvieron un impacto negativo en el segmento de Vida, donde se registró una ligera disminución del -0,1% en los ingresos por primas para los 15 principales grupos aseguradores. Por otro lado, en el segmento de No Vida, se observó un crecimiento sólido del 13,4%.



Los 15 grupos que forman parte del ranking de No Vida generaron ingresos por primas por un total de 350.471 millones de euros, lo que representa un incremento del 13,4% con respecto al año anterior. En este ámbito, el Grupo Mapfre mantuvo su posición en el sexto lugar del ranking europeo de No Vida en 2022, con un volumen de primas de 19.342 millones de euros, lo que supuso un aumento interanual del 12,0%.



Además, la inflación, la alta siniestralidad catastrófica y la volatilidad de los mercados financieros contribuyeron al descenso de resultados en un -9,6% en comparación con 2021, lo que afectó en general al ratio combinado de los grupos aseguradores del ramo No Vida.