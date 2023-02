El ejército estadounidense derribó ayer un nuevo objeto volador no identificado, el cuarto en una semana, y el Pentágono no descarta "nada" sobre su desconocido origen.

Todo comenzó con el globo espía chino que fue derribado el pasado día 4. Aquello, más o menos, estaba claro, pero no así los tres objetos voladores no identificados que circulaban por los cielos de Estados Unidos y de Canadá y que han sido derribados en las últimas horas. "No descartamos nada en este momento", fue la respuesta del jefe del Comando de Defensa Aeroespacial de Norteamérica, el general Glen VanHerck, a una pregunta de un periodista del diario The New York Times.

Las autoridades estadounidenses aseguraron que tanto el artefacto derribado ayer sobre el Lago Huron como los anteriores en Canadá y en Alaska, fueron abatidos "por precaución" y aseguraron que "no ha habido daños colaterales en ninguna de las operaciones de la última semana".

The US military shoots down another high-altitude object from the skies, this time over Lake Huron, sources say. It's the third in as many days. https://t.co/BHy0iUFR0H — CNN Breaking News (@cnnbrk) February 12, 2023

A estos tres últimos incidentes, los portavoces gubernamentales se han referido claramente como "objetos" para separarlos decididamente del globo que fue abatido hace una semana. Han dejado claro, además, que es posible que haya muchos objetos sobrevolando el país cuyo propósito no sea dañino, pero que ante la imposibilidad para poder identificarlos se ha optado por abatirlos. Por ahora, ni el Gobierno de Estados Unidos ni el de su vecino Canadá han decidido cerrar el espacio aéreo de sus respectivos países.

Mientras un tren cargado de cloruro de vinilo, sustancia altamente tóxica, saltaba por los aires en Ohio 🇺🇸, los medios de comunicación llevan a cabo su maniobra de distracción y, de repente, hay ovnis por los cielos de todo el mundo y algunos de ellos están siendo cazados. pic.twitter.com/XQNGR8e5az — Cristina Martín Jiménez (@crismartinj) February 13, 2023

Mientras esta es la versión oficial, en las redes se ha dado publicidad al que podría ser el verdadero objetivo de esta acción militar estadounidense. Según estas versiones, la explicación real habría que buscarla en un accidente de trenes ocurrido en el estado de Ohio, que habría provocado la salida al exterior de más de 100.000 galones de cloruro de vinilo, sustancia elevadamente tóxica. Expandir el rumor de que el ejército estadounidense habría derribado hasta tres objetos volantes no identificados, no sería otra cosa que, según estas opiniones, una cortina de humo para no darle publicidad al gravísimo suceso.