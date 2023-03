Putin disfraza a sus agentes como vecinos que le saludan en Mariupol

Putin ha escenificado un viaje a la conquistada a sangre y fuego Mariupol, en Ucrania, como héroe liberador. Ha dejado grabar las muestras de afecto de su población pero es un fake: los ciudadanos que le saludan son miembros del servicio secreto ruso. Los mismos a los que Putin les pide disculpas por su sorpresiva visita.

En las imágenes aparecen los enfervorizados falsos vecinos de Mariupol, saludando al dictador ruso. Y los expertos hallan coincidencias con agentes del servicio secreto ruso, táctica ya usada en otras aclamaciones al prófugo de la justicia internacional por secuestras niños ucranianos.

Putin and Mariupol....

This is the original video, which was deleted immediately after publication in RIA Novosti, and the cropped version was already played on TV.



At 17 seconds, a woman from the window shouts "it's all not true, it's all for show" 😔 pic.twitter.com/SRkWidkiu0