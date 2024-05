Tragedia en Schiphol: persona muere succionada por el motor de un avión

Una persona falleció al quedar atrapada en el motor de un avión en funcionamiento en el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam. Las circunstancias exactas del accidente aún no están claras.

No se sabe todavía, si la persona fallecida entró voluntariamente en el motor del avión o si fue arrastrada hacia él. Además, no se ha revelado si la víctima era un empleado de la aerolínea o un trabajador del aeropuerto. En el tweet inferior no es real , es una simulación en vídeo sobre lo que puede haber pasado en esta tragedia.

Koninklijke Marechaussee escribió en X el 29 de mayo: “Esta tarde ocurrió un incidente en la plataforma Schiphol donde una persona cayó dentro del motor de un avión en funcionamiento y murió. El Marechaussee inicia una investigación."



Los pasajeros a bordo del avión fueron desembarcados después del episodio, y la policía militar holandesa ha iniciado una investigación.

En un trágico incidente en el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam, una persona falleció tras quedar atrapada en el motor de un avión en marcha, según informa BBC News . El accidente ocurrió en la plataforma del aeropuerto mientras el vuelo KL1341 de KLM se preparaba para partir hacia Billund, Dinamarca, el miércoles por la tarde.

Desarrollo del suceso

La víctima cayó dentro de las palas de una turbina giratoria de un avión de pasajeros , provocando su muerte instantánea. El avión involucrado era un jet Embraer de corta distancia, utilizado por el servicio Cityhopper de KLM, que opera vuelos a destinos cercanos como Londres. El avión estaba listo para despegar cuando ocurrió el fatídico accidente.

turbina de un avion

Reacciones Oficiales

KLM emitió un comunicado confirmando la muerte de la persona sin revelar su identidad.

"Lamentablemente la persona ha muerto ", declaró KLM, añadiendo que las circunstancias del incidente están bajo investigación. La policía fronteriza holandesa, responsable de la seguridad en el aeropuerto más grande de Holanda, retiró a los pasajeros del avión y comenzó una investigación para esclarecer los hechos. El texto del comunicado;

Hoy se ha producido en Schiphol un incidente mortal en el que una persona acabó atrapada en el motor de un avión en marcha. Lamentablemente esta persona ha fallecido. El vuelo en cuestión era el KL1341 con destino a Billund. Actualmente estamos atendiendo a los pasajeros y empleados que presenciaron el incidente en Schiphol. Las circunstancias se encuentran actualmente bajo investigación. Para obtener más información, una vez que esté disponible, lo remitimos al Royal Netherlands Marechaussee.

El ministro de Infraestructura, Mark Harbers, expresó sus condolencias en X (anteriormente conocido como Twitter), calificando el suceso como "terribles noticias sobre el accidente fatal ocurrido hoy en Schiphol". "Mi más sentido pésame para los familiares de la víctima y las personas que presenciaron el accidente", añadió Harbers.

Medidas de emergencia

Las imágenes difundidas por la emisora ​​pública a NOS muestran al avión rodeado de camiones de bomberos y ambulancias en la plataforma del aeropuerto, donde están estacionados los aviones. Los servicios de emergencia actuaron rápidamente para gestionar la situación y asistir a los pasajeros y empleados que presenciaron el accidente. El aeropuerto de Schiphol declaró: " Nuestros pensamientos están con los familiares [del fallecido] y nos preocupamos por los pasajeros y colegas que vieron esto".

Investigación en curso

La policía militar de Holanda, conocida como la Real Marechaussee, también inició una investigación. Las autoridades han indicado que es demasiado pronto para determinar si se trata de un accidente o de un acto intencional, como una forma de suicidio.

Varios medios de comunicación holandeses sugirieron que la víctima podría ser un empleado del aeropuerto involucrado en empujar el avión antes del despegue. Sin embargo, estos detalles aún no han sido confirmados oficialmente.

Contexto y precedentes

Schiphol es uno de los aeropuertos más transitados de Europa , manejando alrededor de 5,5 millones de pasajeros solo el mes pasado, según cifras del aeropuerto. Este tipo de accidentes son extremadamente raros debido a las estrictas medidas de seguridad implementadas.

El suceso recordó un incidente similar ocurrido el año pasado en San Antonio, Texas, donde un empleado de 27 años murió al ser absorbido por el motor de un avión de pasajeros de Delta.

En conclusión, este trágico accidente en el aeropuerto Schiphol subraya la importancia de mantener y seguir mejorando las estrictas medidas de seguridad en los aeropuertos.

Las autoridades y la aerolínea KLM están trabajando para apoyar a los afectados y garantizar que se realicen todas las investigaciones necesarias para esclarecer los detalles de este lamentable evento.

Es fundamental aprender de estos incidentes para prevenir futuros accidentes y proteger la vida de todos los trabajadores y pasajeros en los aeropuertos .