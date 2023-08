Espectacular erupción nocturna del Monte Etna

El observatorio de volcanes INGV informó que la actividad estromboliana del cráter del sureste comenzó a aumentar anoche, 13 de agosto. Anteriormente el 16 de julio hubo una pequeña erupción.

El Monte Etna representa uno de los volcanes más dinámicos , siendo un ejemplo destacado de procesos geológicos activos y formaciones geográficas vinculadas al vulcanismo.

Este estratovolcán se distingue por su actividad eruptiva prácticamente ininterrumpida que proviene tanto de los cráteres en su cumbre como de las grietas en sus flancos, mostrando con frecuencia flujos de lava.

Este comportamiento volcánico fenomenal ha sido meticulosamente registrado por la humanidad durante un lapso de conocimiento que se extiende por al menos 2700 años, lo que establece un registro de actividad volcánica de una de las duraciones históricas más extensas que se tendrán. La variedad y accesibilidad de las manifestaciones volcánicas presentes, tales como los cráteres situados en la cumbre, los conos de ceniza, los ríos de lava,

La reciente erupción del volcán ha ido experimentando una reactivación gradual a partir de las 18:40 UTC, evolucionando hacia una mayor intensidad y continuidad, según Volcano Discovery.

Este fenómeno se ha caracterizado por un episodio de emisión de lava pulsante, posiblemente clasificado como un paroxismo, desde el cráter, acompañado de emisiones constantes de ceniza densa.

Se ha expulsado de manera regular material de escoria basáltica incandescente, con amplitud que varía desde partículas del tamaño de lapilli hasta bombas, arrojándolo sobre la parte superior del cono del cráter y dando lugar a pequeñas avalanchas incandescentes.

Observaciones a través de una cámara web enfocada en el lugar de la erupción que sugiere que algunas de estas emisiones de lava han alcanzado alturas superiores a varios cientos de metros por encima del respiradero.

Esto ha dado origen a un nuevo flujo de lava que se ha desplazado desde el flanco sur del cráter en dirección sureste.

Se ha informado sobre la presencia de cenizas y lapilli oscuro (tefra) en la región de Rifugio Sapienza.

La transmisión en vivo de la erupción, accesible a través de este enlace, sugiere la probabilidad de una disminución en la actividad en el cráter de la cumbre sureste del volcán.

Se pueden observar emisiones activas de ceniza de tonalidad parda, caracterizadas como "terrestres". Esto podría indicar que gran parte del material expulsado proviene de depósitos de lava preexistentes en el cráter de la cumbre o posiblemente del conducto eruptivo en este momento.

Antes del inicio de esta erupción, la sísmica roja detectó un incremento notable en las vibraciones internas continuas (conocidas como temblor) a las 18:00 UTC, un patrón sísmico típico que anticipa un paroxismo inminente.

Este temblor volcánico de amplitud considerable persiste durante unos 20 minutos antes de que comenzara la erupción. El enjambre de terremotos asociado se localizó a una profundidad que oscila entre los 2800 y 2900 metros bajo el cráter del flanco sureste.

En términos de deformación del terreno, no se han identificado desplazamientos significativos hasta el momento.

La fase de paroxismo reciente terminó y la actividad del volcán volvió a los niveles previos a la erupción, informó el INGV.

Las pulsantes fuentes de lava del cráter sureste cesaron alrededor de las 03:20 UTC. A partir de entonces, el volcán se calmó, con "solo" descargas continuas de pequeñas emisiones de ceniza del cráter, a las 05:50 UTC cambió a una fase intermitente.

Thousands of passengers travelling to and from Sicily face travel disruption after Mount Etna erupted overnight https://t.co/uFgm6mtbAc