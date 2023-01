El mundo despide a Benedicto XVI

El Papa Francisco está siendo el encargado de presidir la ceremonia en una abarrotada Plaza de San Pedro del Vaticano. Después el féretro será trasladado a las grutas vaticanas.

Se esperaban 65.000 fieles en este último adiós a Benedicto XVI pero las expectativas se han superado y el número se acerca a los 100 mil. Tras acabar el rezo del rosario, previo a la celebración de la misa, el Papa Francisco ha leído la homilía en memoria del difunto Joseph Ratzinger. El siguiente paso, al finalizar la celebración eucarística, será transportar el féretro a las grutas vaticanas y enterrado en una cripta en la basílica de San Pedro junto a anteriores Papas.

Así ha llegado a la plaza el féretro de Benedicto XVI.

VIDEO | Este es el momento en que el ataúd del Papa Emérito Benedicto XVI es llevado a la Plaza de San Pedro y recibe un emotivo homenaje de parte de su secretario personal, Mons. Georg Ganswein. Nos unimos en oración por su eterno descanso. pic.twitter.com/bA2wz28ocy — ACI Prensa (@aciprensa) January 5, 2023

Se seguirá la tradición de sus antecesores, aunque con algunos cambios al ser emérito, es decir, al no estar en el cargo en el momento de su fallecimiento. "La base es la misma, pero hay algunos elementos que dan originalidad al rito" y "otros elementos que faltan referidos a los más específicos de un Papa reinante", explicó el director de la oficina de prensa del Vaticano, Matteo Bruni.

De esta manera no habrá procesión del féretro desde el Palacio Apostólico, la residencia papal, que Ratzinger no ocupa desde su marcha en 2013 y que marca uno de los hitos de su pontificado ya que fue el primero en renunciar en 600 años. Además, para la veneración pública en su capilla ardiente y a diferencia de sus predecesores, no llevaba el palio papal, la cinta de lana con cruces que se pone sobre los hombros y que simboliza la potestad de gobierno en una determinada jurisdicción. De hecho, será enterrado sin él y, en cambio, será colocado en el ataúd como se hace con los obispos eméritos. También se prescindirá de las oraciones de súplicas finales, las de la Iglesia de Roma y las Iglesias orientales, que son muy específicas del Papa activo.

Bajo una leve niebla y con bastante frío, los primeros fieles han ido llegando durante la madrugada a la plaza de San Pedro del Vaticano y han comenzado a pasar al recinto desde las 6 de la mañana. Joseph Ratzinger perdía la vida a los 95 años el pasado sábado y hoy será enterrado en una ceremonia solemne, íntima y sobria, en respeto de la voluntad del difunto, tal y como han expresado desde el propio Vaticano. Fuera está siendo menos íntima, con miles de fieles, cientos de periodistas de todos los países y por supuesto un fuerte dispositivo de seguridad.

Así está la plaza de San Pedro del Vaticano, a pocos minutos de que comience el funeral de Benedicto XVI que va a presidir el papa Francisco.



📺 https://t.co/2z2JqzxANu pic.twitter.com/FU0Yh7W1ro — RTVE Noticias (@rtvenoticias) January 5, 2023

3 ataúdes como marca la tradición

Sus restos han sido colocados en un ataúd de ciprés, que será introducido en otros dos féretros que se contienen el uno al otro. De manera que la primera capa del triple ataúd está elaborada en ciprés, mientras que la capa del medio será de zinc y la tercera estará tallada en roble. Junto a sus restos mortales se colocarán también las monedas acuñadas entre 2005 y 2013, las de su pontificado. Entretanto, en un tubo metálico, se introducirán algunos textos con los hechos más destacados de su biografía.

Los restos mortales de Benedicto XVI ocuparán la tumba de su antecesor, Juan Pablo II, en la cripta bajo la basílica de San Pedro. De esta manera, el cuerpo del difunto papa emérito descansará en las grutas vaticanas juntos a los de otros pontífices.

La reina doña Sofía estará presente

La reina emérita, doña Sofía, visitó la capilla ardiente y hoy también asistirá al funeral. En representación de nuestro país, de manera oficial, también estarán el ministro de Presidencia Félix Bolaños y la embajadora de España ante la Santa Sede, Isabel Celáa.

El Papa Francisco celebrará la misa con casi 4.000 sacerdotes. En cuanto a la representación oficial, solo asistirán de forma oficial las delegaciones de gobierno y presidencia de Italia y Alemania. El resto lo hacen a título personal. En representación de Alemania, patria natal de Ratzinger, estarán el canciller alemán, Olaf Scholz, y el presidente de ese país, Frank-Walter Steinmeier. Por parte de Italia, el presidente Sergio Mattarella y la primera ministra Giorgia Meloni. Además de la Reina Sofía de España, asistirán los reyes Felipe de Bélgica y su esposa, la Reina Matilde.