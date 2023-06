Del héroe del monopatín al de la mochila: el joven que frenó el ataque en Annecy

Sale a la luz quien es el joven que se enfrentó al atacante sirio interponiendo su mochila entre él y el agresor. Un acto que recuerda al de Ignacio Echeverría, que perdió la vida en Londres

Era una mañana tranquila más en este parque de Annecy, ciudad francesa cerca de la frontera con Suiza, cuando un individuo de origen sirio, cuchillo en mano, fue en busca de hacer daño a los más vulnerables: los niños. La policía lo detuvo después de que hubiera acuchillado a un total de ocho, con edades comprendidas entre los 2 y los 3 años. Terrible. Una pesadilla que pudo ir a mayores de no ser por el que han llamado 'héroe de la mochila', la única persona que se interpuso entre el atacante y las madres y sus hijos.

De hecho, en el vídeo que ha trascendido de lo sucedido, se puede ver a varias personas que se cruzan con el agresor haciendo footing y pasan de largo. El único que se enfrentó a Abdalmasih fue Henri, un joven misionero de 24 años que lleva más de dos meses viajando por Francia visitando catedrales. La casualidad le hizo estar en ese parque a las 10 de la mañana del jueves.

🚨⚠️ Un refugiado sirio acuchilla a varios niños y padres en un parque infantil de la ciudad francesa de Annecy pic.twitter.com/LfPypJqecB — El Toro TV (@eltorotv) June 8, 2023

En el citado vídeo, se puede ver a Henri, mochila en mano y también a la espalda, como utiliza una de ellas para poner distancia entre el cuchillo del atacante y su cuerpo. Lamentablemente sin éxito, ya que las cuchilladas llegaron a impactar en Henri. Sin embargo, este joven francés no dudó en seguir persiguiendo a Abdalmasih, dificultando al menos su cometido. Después fue atendido de sus heridas por los servicios médicos que acudieron al lugar.

Las redes sociales se llenaron de mensajes de agradecimiento hacia Henri. Uno de ellos y que resume muy bien el pensar de muchos lo escribió el periodista Hugo Clément: "Tú, Henri, de 24 años, que interviniste esta mañana en Annecy frente al asesino y su cuchillo, arriesgando tu vida para intentar proteger a los niños, eres un héroe y toda Francia te dice GRACIAS".

Toi, Henri, 24 ans, qui t’es interposé ce matin à Annecy face au tueur et à son couteau, au péril de ta vie, pour essayer de protéger les enfants, tu es un héros et la France toute entière te dit : MERCI. pic.twitter.com/5Uf5ZlEKX8 — Hugo Clément (@hugoclement) June 8, 2023

De no ser así es seguro que este individuo se hubiera ensañado más con los niños y sus madres. Por el momento, dos de ellos continúan en estado grave. Una heroica acción que hace imposible que no nos acordemos de Ignacio Echeverría, el ‘héroe del monopatín’. Este español que dio su vida en 2017 en Londres, cuando no dudó en utilizar su monopatín para intentar frenar un ataque terrorista también con arma blanca.

Concretamente intentó ayudar a una chica que estaba siendo acuchillada por uno de los terroristas cuando otros dos se acercaron por la espalda, asestándole varias puñaladas que acabaron siendo mortales. La acción de Echeverría fue clave ganando tiempo para que muchas personas se salvaran y para que la Policía se acercara a los atacantes.

El plan de Abdalmasih en Annecy

Por el momento la investigación sigue abierta. Los primeros indicios descartan el terrorismo como motivo y los expertos apuntan a un problema mental del individuo. Este sirio, que solicitó asilo en 2022 en el país galo y que se lo concedieron hace diez años en Suecia, país donde vive con su pareja y su hijo de 3 años, afirma ser "un cristiano de Siria". Así lo refleja esa petición de asilo de hace menos de un año. De hecho, varios testigos afirman que gritó varias veces "en el nombre de Jesucristo" durante el suceso.

Al parecer, tenía todo pensado desde hace tiempo. Y es que Le Parisien ha entrevistado a uno de los guardas del parque, que ha asegurado que Abdalmasih llevaba dos meses acudiendo a diario a la zona, lo que hace pensar que lo llevaba planeando desde hace tiempo. Según su declaración, se sentaba en un banco, vestido de negro y con gafas de sol, no hablaba con nadie y tenía siempre una botella con un líquido amarillo junto a él.