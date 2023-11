Brote de neumonía en China: afecta a los niños y abarrota los hospitales

El 21 de noviembre, tanto los medios de comunicación como ProMED destacaron la existencia de conglomerados de neumonía de origen desconocido entre la población infantil en el norte de China. La relación de estos casos con el incremento global de infecciones respiratorias previamente notificadas por las autoridades chinas, o si se trata de eventos independientes, todavía se desconoce.

En las últimas semanas, se ha observado un brote de neumonía en China que está afectando significativamente a la población infantil. Los informes de medios señalan una situación alarmante en hospitales pediátricos en Múltiples regiones, describiendo una abrumadora demanda de atención médica.

WHO statement on reported clusters of respiratory illness in children in northern China



WHO has made an official request to #China for detailed information on an increase in respiratory illnesses and reported clusters of pneumonia in children.



