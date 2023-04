Impactante: el aplauso que Vladimir Putin esperaba y que nunca llegó

El presidente ruso entregaba las credenciales a 17 nuevos embajadores en Moscú, la de Estados Unidos entre ellos, y se quedó sin palabras cuando su discurso no fue seguido de una ovación.

El pasado miércoles, el presidente ruso, Vladimir Putin, entregó las credenciales a 17 nuevos embajadores de otros tantos países, incluida la nueva representante de Estados Unidos en Moscú, Lynn Tracy, que no debió de pasar un buen rato si tenemos en cuenta las lindezas que le dedicó el mandatario ruso.

"Estimada señora embajadora (...) no puedo dejar de decir hoy que el uso por parte de Estados Unidos en su política exterior de herramientas como el apoyo a las llamadas revoluciones de colores, como el apoyo al golpe de Estado en Kiev en 2014, finalmente condujo a la degradación de las relaciones", manifestó Putin dirigiéndose directamente a Tracy. Pese a ello, el presidente ruso aseguró no querer "perturbar el grato ambiente de la presentación de credenciales" y reconoció que la embajadora Tracy seguramente "no esté de acuerdo" con tales afirmaciones, según recoge la agencia rusa de noticias TASS.

Esta secuencia de Putin esperando el aplauso que nunca llegó de los 17 embajadores extranjeros que lo escuchaban ayer es memorable. Varias veces explicó que había terminado, nadie le festejó su explicación del mundo. (Con subtítulos a pedido del público).pic.twitter.com/dCto7PwCh4 — Alejo Schapire (@aschapire) April 7, 2023

Además de esa bronca pública ante la nueva embajadora de Estados Unidos en Moscú, en las últimas horas se ha hecho viral un video en en el que el protagonista real es el silencio, el tremendo silencio que se "escucha" en el momento en el que Putin se despide de sus invitados. Se supone que el presidente ruso estará acostumbrado a ovaciones instantáneas según acaba de dirigir la palabra y no se encontró, en absoluto, los aplausos esperados.

"Esto es todo", acaba diciendo Putin en su alocución y, en ausencia de la esperada ovación, continúa hablando sin saber muy bien qué está sucediendo. Recuerda las restricciones por el COVID aún permanentes en Rusia y que impiden mantener conversaciones personales, pero emplaza a futuros encuentros para poder hablar. Da las gracias y se va, sin ningún aplauso en la sala.

Además de la nueva embajadora de Estados Unidos, representantes de países como Brunei, Zimbabue, México, Siria, Honduras o Paraguay, estuvieron presentes en dicho acto.