Caos en Nueva York: un streamer promete consolas gratis y la ciudad colapsa

Increíble lo que se ha vivido en estas últimas horas en el centro de Nueva York. Y todo debido al streamer e influencer Kai Cenat, que cuenta con más de 15 millones de seguidores entre Twitch, Youtube e Instagram. Anunció que iba a regalar varias PlayStation 5 en el parque Union Square Park y la situación se fue totalmente de las manos. Miles de ellos se congregaron en el lugar indicado y protagonizaron peleas con la Policía y entre ellos mismos, además de destrozar coches y mobiliario urbano. El “organizador” intentó escapar pero ha sido detenido acusado de incitar a un motín y convocar una reunión ilegal.

Según ha informado el jefe del Departamento de Policía de Nueva York, Jeffrey Maddrey, en un principio eran unos 300 jóvenes los que se acercaron, pero poco a poco fueron llegando más hasta superar los 2.000 que querían hacerse con una de estas videoconsolas de última generación (valorada en torno a los 500 euros), además de teclados, ratones o sillas gamer que también daba el streamer. Luego, además, todo hace indicar que era una farsa.

Incontrolables y fuera de sí, empezaron a destrozar coches, señales, semáforos… por lo que la Policía tuvo que actuar.

🇺🇲 Fans del rapero Kai Cenat rompen autos y causan destrozos en NY, la policía mira y no hace nada, Retrasos Unidos de América, ex país. pic.twitter.com/jFzdQ2yBpv

De hecho, tal y como cuenta la CNN, la Policía neoyorquina se vio forzada a aplicar el protocolo de respuesta de nivel cuatro, el nivel más alto para hacer frente a desastres. El balance: 65 jóvenes detenidos y entre ellos, más de una treintena de menores de edad. No se conoce el número de heridos pero por las imágenes y según informan medios norteamericanos, tanto varios agentes como seguidores de Cenat resultaron heridos, aunque sin cifra oficial.

Como es lógico, la Policía buscó entre todo el caos a Cenat, que intentó escapar escondido en un todoterreno de lujo. Sin embargo, varios de sus fans le reconocieron y se agolparon en torno al mismo, algunos incluso tirándose encima del vehículo. Esto hizo que los agentes identificaran al que consideran causante del desastre y finalmente fue detenido no sin dificultades.

Ahora le acusan de incitar al motín, ya que viendo lo que estaba pasando siguió alentando a sus seguidores, y por convocar una reunión ilegal. Y es que no contaba con el permiso de las autoridades para hacer una convocatoria de ese calibre. Ha sido interrogado y puesto en libertad a la espera de los próximos acontecimientos. Lo que está claro es que la locura que despiertan entre los jóvenes hoy en día este tipo de influencers y cómo lo viven no tiene justificación alguna. Y es que, las imágenes hablan por sí solas.

More video of the riot in New York #kaicenat #iam205 pic.twitter.com/pUqiy16zlu