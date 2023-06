Terror en Francia: un sirio solicitante de asilo acuchilla a 8 niños en Annecy

Eran casi las diez de la mañana cuando este individuo, un solicitante de asilo de origen sirio, ha sembrado el pánico en un parque de la localidad francesa de Annecy, en el sureste de Francia. Cuchillo en mano ha ido atacando sin pudor ni remordimiento a todo lo que se cruzaba a su paso. Su objetivo: los niños más pequeños. Un ataque realmente escalofriante que ha sido grabado por algunos testigos.

A continuación dejamos el vídeo que más está circulando por las redes sociales en el que se puede ver como ataca a un adulto que intenta defender a los más pequeños y como después va directamente a por uno de ellos, que está en un carro de bebé. Advertimos de la dureza extrema del mismo.

Como resultado del ataque, al menos nueve personas han resultado heridas por arma blanca. Ocho de ellos niños, con edades que oscilan entre los 22 meses y los tres años. Tres de las víctimas, dos niños y un adulto, se encuentran en estado grave.

El agresor, a la hora de ser detenido, se ha identificado como un solicitante de asilo de origen sirio tal y como informan varios medios franceses, entre ellos Le Figaro. también ha trascendido que a las autoridades galas no les consta que tenga antecedentes. Eso sí, según Franceinfo, tienen constancia de que presentó su petición de asilo en noviembre de 2022 y que este mismo año Suecia le concedió el estatus de refugiado.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha condenado este ataque, que ha calificado "de una vileza absoluta" y que ha dejado a dos niños y un adulto "entre la vida y la muerte. "El país está impactado", ha añadido, en un mensaje publicado en Twitter y con el que ha querido trasladar su solidaridad a las víctimas de este terrible suceso.

Attaque d’une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La Nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés.