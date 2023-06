Los milagros existen: localizados los cuatro niños perdidos en la selva

La 'Operación esperanza' ha concluido felizmente: los cuatro niños desaparecidos en la selva amazónica tras un accidente aéreo están vivos y ya han sido rescatados y traslados al hospital

Lo anunciaba en su cuenta de Twitter el presidente de Colombia, Gustavo Petro: los cuatro niños perdidos en la selva tras un accidente de avión han sido localizados con vida. Desde lugo, un milagro, si tenemos en cuenta su corta edad y que llevaban 40 días desparecidos en la selva amazónica.

¡Qué bien! ¡Por fin! Un ejemplo de supervivencia único. La más mayor tiene 13 años. Qué listos y fuertes han sido. Hallan con vida a los cuatro niños perdidos en la selva hace 40 días tras un accidente aéreo en Colombia https://t.co/ZPwhBIAT5g vía @rtve — Natalia Velilla 🌻🌻🌻 (@natalia_velilla) June 10, 2023

El líder de los indígenas de Araracuara lo tenía claro. "Esta noche me comunico con ellos, me dirán dónde están los niños y mañana vamos a recogerlos". Pronunció estas palabras en la mañana del jueves cuando don Rubio sentenció que la angustia y la incertidumbre estaba a punto de terminar. Lo encontré en el campamento que su grupo enclavado a escasos metros de la avioneta siniestrada. "Los niños están vivos, aguantarán porque están protegidos por el dueño de la Naturaleza y vamos a recuperarlos muy pronto", explicaba el progenitor de los pequeños.

Han encontrado con vida a los 4 niños que desaparecieron en Colombia tras un accidente de avión. La niña, de 13 años, ha cuidado de sus 3 hermanos (uno de 4 años, otro de 9 y un tercero de apenas 11 meses) durante 40 días en mitad de la selva, buscándoles agua, comida y refugio. pic.twitter.com/pvsSlNwHZt — PabloMM (@pablom_m) June 10, 2023

Y tenían razón. Este viernes por la tarde -madrugada en España-, los soldados hallaron a Lesly, de 13, Soleiny, 9, Tien Noriel, 7 y Cristin, de 1 año, en un lugar que había revisado más de una vez. Fue el mismo punto, a tres kilómetros del accidente, donde la unidad Dragón 4, de las Fuerzas Especiales, encontró el pasado 15 de mayo el primer refugio de los niños y otros objetos suyos.

¡Una alegría para todo el país! Aparecieron con vida los 4 niños que estaban perdidos hace 40 días en la selva colombiana. pic.twitter.com/cvADdLbCpm — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 9, 2023

"Milagro", gritaron los soldados de la unidad TAP 1 que los encontraron. Era la palabra clave acordada en la 'Operación Esperanza' para anunciar una noticia que retumbó en toda Colombia justo cuando se cumplían 40 días del accidente.

"Es un misterio. Nos sorprende a todos. Es una zona que nosotros trillamos, y en esa área no hay cuevas, ni selva espesa, ni nada que no hubiésemos registrado", me dice sorprendido un soldado. "Estamos felices. Es un signo de esperanza, de vida. Sentimos una emoción muy grande los que pasamos semanas buscando a los niños sin perder nunca la fe".

A los cuatro hermanos, muy delgados pero en aparente buen estado de salud, les trasladaron en helicóptero a San José del Guaviare, departamento del Guaviare, para posteriormente volar a Bogotá.

Allí, uno a uno, envueltos en frazadas térmicas y en camillas fueron bajados de un avión de la Fuerza Aérea en un aeropuerto militar de la capital. A una temperatura de 12 °C, militares, indígenas, paramédicos y tres ambulancias los aguardaban en medio de aplausos.