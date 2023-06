Primeras imágenes de los restos del Titan

18 de junio: el Titan se sumerge y pierde contacto a los 90 minutos

El sumergible Titan se sumergió el 18 de junio, perdió contacto con su nave nodriza el Polar Prince a los 90 minutos de su inmersión. Se organizó una incesante búsqueda por equipos y personal de apoyo de EEUU, Canadá, Francia y Gran Bretaña.

James Cameron revela el momento exacto en que supo que el Titan Había implosionado.

pic.twitter.com/cS56gM7nKz

Pasaron días escaneando miles de millas cuadradas de mar abierto con barcos y aviones, tenían la esperanza de encontrar el sumergible, —cuando aún quedaban reservas de oxígeno—, para poder abrirlo desde fuera y así poder rescatar a los tripulantes. Todo fue en vano.Finalmente se cumplieron los peores augurios, al encontrarse restos del sumergible el 22 de junio.

Las autoridades informaron que el sumergible sufrió una implosión, mientras descendía, acabando con la vida de los cinco tripulantes, según la CNN.

22 de junio: encuentran restos del sumergible Titan

La misión para recuperar los restos del sumergible de Oceangate, estuvo a cargo del barco canadiense Horizon Arctic. Transportaba un vehículo de buceo robótico operado a distancia por Pelagic Research Services.

Los restos del "Titán" son puestos en el barco canadiense Horizon Arctic en Terranova, Canadá.

El equipo de rescate informó el miércoles 22 que habían completado la operación y regresaban a la base.

Según anunció la Guardia Costera de Estados Unidos, el cono de cola y otros escombros del sumergible desaparecido fueron encontrados por un vehículo operado por control remoto a unos 1.600 pies de la proa del Titanic, que descansa a unos 3800 metros de profundidad en el Océano Atlántico Norte,

Hasta el momento se han hallado cinco piezas importantes del sumergible. Los fragmentos del submarino Titán, incluyendo el tren de aterrizaje, una cubierta trasera, una tapa de titanio, dos secciones del casco de presión y un ojo de buey.

La Guardia Costera de EEUU ofrecerá una conferencia de prensa a las 3:00 pm EST (GMT-4), donde darán detalles de los hallazgos del ROV Víctor 6000 del buque Horizon Arctic, en la zona de búsqueda del Titanic.

Las autoridades costeras también han informado que se han hallado posibles restos humanos entre los restos del submarino Titán que se hundió tras explorar el Titanic.

El Titanic era un lujoso transatlántico británico que naufragó en su viaje inaugural el 14-15 de abril de 1912. Fue el el barco más grande y sofisticado de su época, con una longitud de 269,1 metros y un peso de 66.000 toneladas.

Los supuestos restos humanos serán llevados a Estados Unidos, donde serán analizados por expertos forenses para confirmar su identidad.

Se ha iniciado una investigación para determinar las causas del accidente, que se cobró la vida de las cinco personas que iban a bordo del Titán el 18 de junio.

El capitán Jason Neubauer, presidente de la Junta de Investigación Marina (MBI) de la Guardia Costera, ha declarado:

"Queda mucho por hacer para entender los factores que provocaron la pérdida catastrófica del Titán y ayudar a prevenir que se repita una tragedia similar".

Asimismo, ha expresado su agradecimiento por el apoyo internacional y coordinado para "recuperar y preservar esta evidencia vital a distancias y profundidades extremas en alta mar".

La Guardia Costera de EEUU dijo que el buque canadiense Horizon Arctic desplegó un vehículo teledirigido en el fondo del océano y empezó la búsqueda del sumergible. El barco francés L'Atalante también desplegó su propio sumergible no tripulado a las profundidades del agua.

Las víctimas del siniestro eran el director ejecutivo de OceanGate, la empresa que organizó la expedición, Stockton Rush, de 61 años; el explorador británico Hamish Harding, de 58 años; Shahzada Dawood, de 48 años, y su hijo Suleman Dawood, de 19 años; y el piloto de sumergibles francés Paul-Henry Nargeolet, de 77 años.

La empresa OceanGate en el punto de mira por problemas de seguridad

Según informa la BBC en su versión online, la empresa OceanGate había sido objeto de críticas por sus prácticas de seguridad. Incluso ex empleados habían declarado su inquietud por los viajes del sumergible Titán al no estar sujeto a regulación.

La BBC, comenta que en mensajes de correo electrónicos que había podido ver, el organizador del viaje y CEO de la empresa Stockton Rush, había descartado previamente las advertencias por el tema de la seguridad, afirmando que eran quejas sin fundamento.

OceanGate CEO Stockton Rush email exchange with Submersible Operations Expert (Rob McCallum)

En mensajes vistos por la BBC, un experto en sumergibles, Rob McCallum pidió al director Stockton Rush, que dejara de usar el sumergible hasta que no pasara por una homologación independiente, de otro modo estaba poniendo en riesgo la vida de sus clientes,

Stockton Rush contestó:

“Que estaba cansado de las personas relacionadas con la industria que intentaban usar el argumento de la seguridad para detener la innovación”.

Moraleja: “El hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra”. La historia se repite, la soberbia y no escuchar las advertencias de seguridad llevó al buque Titanic al fondo del Atlántico Norte. Stockton Rush el CEO de la empresa OceanGate cometió el mismo error, perdiendo su vida y la de sus clientes. Descansen en paz.

