Pánico en Tokio: Un avión aterriza envuelto en llamas en un aeropuerto

Un avión de Japan Airlines ha sufrido un aparatoso incendio en una pista del aeropuerto de Haneda, en Tokio, Japón. Las imágenes difundidas muestran cómo el aeroplano se ha envuelto en llamas por causas que aún se desconocen. Todos los pasajeros, 379 según informa Japan Airlines, han sido evacuados del avión antes de que éste acabara totalmente calcinado sin que haya víctimas.

BREAKING: Japan Airlines plane with 367 people on board collides with Coast Guard plane at Tokyo Airport pic.twitter.com/ANheXFC2Ny