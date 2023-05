Paco Gorrea: "Acabaremos con la falsa idea de que en Llíria no se hace nada"

El candidato del PSOE en Llíria apuesta por ampliar la oferta cultural y de ocio para fomentar la economía local y acabar con la frase de "aquí no se hace nada".

Paco Gorrea es abogado y el candidato del PSPV-PSOE de Llíria para las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. Su objetivo es romper con el tópico de que "en Llíria no se hace nada" implementando una oferta cultural y de ocio que llene de vida la ciudad al mismo tiempo que sirva de impulso económico para el comercio local. Eso sí, Paco deja claro que su paso por la política "no es una carrera profesional" sino que es pasajero: "Tengo muchas cosas que aportar a los vecinos y a mi pueblo, pero una vez las aporte volveré a mi carrera jurídica".

Paco Gorrea, conocido por muchos en Llíria, pero todavía anónimo para otros. ¿Cómo es Paco Gorrea y cuándo empezaste a interesarte por la política?

Estudié la carrera de derecho, después hice el máster de abogacía. Estuve en un despacho en Valencia y me surgió la oportunidad porque conocí a Manolo civera, que se presentó a las elecciones en 2015 y me ofreció formar parte de la candidatura. Aunque nunca me lo había planteado, siempre he sido una persona con mucha curiosidad política y siempre con una tendencia hacia la izquierda. Primero me incorporé dentro del Ayuntamiento como personal eventual y como cargo de asesor. Lo vi como una oportunidad para formarme y para aprender otras experiencias fuera del mundo jurídico y, aunque me lo pensé bastante porque suponía apartarme del mi carrera, al final le dije que sí.

No obstante, sí que tengo que decir que para mí esto es un camino que tiene un fin, es decir, no me dedico al cien por cien al Ayuntamiento porque tengo mi trabajo fuera de él. No lo veo como una carrera profesional, la política nunca la he visto así y no me escondo.

Tienes ya una experiencia amplia en gestión municipal, aunque eres joven. ¿Qué puede aportar esa juventud a Llíria?

Tengo 33 años. Ya son años los que llevo en el Ayuntamiento, más de 8 años. He ido aprendiendo, he ido formándome mucho en la política. Esto me llena muchísimo, el poder ayudar a mis vecinos y hacer cosas por mi municipio. Ahora mismo creo que tengo muchísimas cosas para aportar. Una vez las aporte todas, será el momento de dedicarme a mi otro ámbito profesional, pero mientras creo que estoy en la mejor edad. Siento vocación por el servicio público y, sobre todo, por el servicio municipal. La política me llama para ayudar a mis vecinos y a mi municipio, solo.

Cambiar el pensamiento de la gente, la tendencia pesimista.

¿En los últimos meses se ha notado un cambio en Llíria en cuanto a actividades y eventos celebrados. ¿Cuál es el balance desde noviembre al frente de la Concejalía de fiestas?

En menos de 6 meses se ha dado la vuelta a parte de la oferta cultural manteniendo toda la agenda de música o teatro que ya existía en esta legislatura y en la anterior.

Llevo muchos años, por no decirte toda la vida, escuchando que en Llíria no hay oferta de actividades de ocio, que no hay nada. Vulgarmente hablando que en Llíria no tenemos nada, ni para la gente joven, ni para la gente no tan joven. Esa tendencia tenía que cambiar y lo primero que hicimos cuando me hice cargo de la Concejalía de Fiestas y de Cultura fue intentar ofrecer una serie de actividades para, sobre todo, cambiar el pensamiento de la gente, esa tendencia pesimista en cuanto a esto.

Creo que las fiestas de San Vicente, que el festival Turia Music y toda la oferta cultural que estamos ofreciendo es una buena muestra de ese cambio. Y lo que queremos para la próxima legislatura es continuar con esto. Creo que si tenemos la oportunidad de gobernar, en 4 años se va a notar muchísimo el cambio en cuanto a oferta de ocio y oferta cultural en Llíria. Para la gente de Llíria y también para atraer a la gente de fuera. Nos volcamos también en hacer un festival comarcal, en este caso el Turia, para atraer a la población de de otros pueblos. Esto también es una manera de incentivar la economía y el comercio local. Los bares estaban llenos, por ejemplo.

Vamos a celebrar conciertos en espacios monumentales de Llíria y ampliar el A Mos Redó

¿Anticipas algún ejemplo de alguna actividad concreta que queráis celebrar próximamente?

Pues mira. Lo quería guardar para otra ocasión. Pero bueno. Es un poco jugar con toda la oferta cultural. Será una oferta enfocada desde fuera hacia el turismo, también hacia el comercio. Creo que hay que buscar siempre sinergias entre estos departamentos, vale para hacer crecer todos a la vez. Y esto que se vea reflejado en la actividad de Llíria.

Tenemos alguna idea para este verano. Y, bueno, si quieres te puedo anticipar que nos gustaría utilizar algunos espacios monumentales o patrimoniales de Llíria para poder llevar conciertos y que pudiera la gente disfrutar, no solo del concierto, sino también de un espacio que hay que poner en valor en Llíria.

También la próxima actividad que tenemos más cerca es la Feria A Mos Redó, que también involucra al comercio. Fue un éxito el año pasado y vamos a darle otra vuelta y ampliarla porque la idea es no para de evolucionar.

Quería preguntarte por el plan para el desarrollo económico de la ciudad, pero parece que queda contestada la pregunta con esa fórmula que mencionas de apostar por el turismo y el ocio para beneficiar también al comercio local.

Aquí tenemos varias cosas, evidentemente nosotros siempre hemos apostado por el empleo, somos el partido que ha traído la mayor cantidad de empresas a Llíria y esto se ha visto reflejado en un incremento de las afiliaciones a la Seguridad Social en Llíria. La gente viene a trabajar, se instala y crece el número de habitantes en nuestra ciudad y ese es el motor fundamental. Para nosotros la economía es una pata muy, muy importante, pero tenemos que buscar más cosas para el crecimiento económico. Una de las otras patas muy importantes es el comercio local que se sustenta mediante el patrimonio y mediante el turismo, mediante la cultura.

Llíria ya es Ciudad de la Música reconocida como Patrimonio Inmaterial de la UNESCO. Ahora toca consolidar esa posición. ¿Qué se puede hacer cuando ya se ha llegado tan alto?

Bueno, nosotros estos últimos años hemos aumentado los convenios, no sólo a la Banda Primitiva y a la Unión Musical, que son los dos pilares fundamentales de Llíria, pero también a las demás agrupaciones musicales, porque no nos olvidamos de la Unión de Jubilados y pensionistas, de la rondalla el Micalet o de la Agrupación Musical Edetana Vicente Jiménez. Todos han aumentado. Todos participan activamente en la actividad cultural de Llíria con sus conciertos y queremos reforzarlos porque ya son parte, pero que se sientan. Dar un paso más hacia esa colaboración entre el Ayuntamiento y agrupaciones musicales.

En materia de seguridad parece que el tema preocupa a la ciudadanía, ¿Cómo afrontar la inseguridad ciudadana?

En este caso da la casualidad de que en aquellos municipios donde no gobierna la derecha, pues parece ser que uno de los mantras que siempre se repite es sobre la inseguridad ciudadana, pero los datos están ahí. Los datos dicen que Llíria no tiene un problema de inseguridad ciudadana.

Sí que hay algunos focos que tenemos que controlar, eso lo sabemos y para eso trabajamos siempre con la policía local y con las demás Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El último festival que organizamos es buena muestra y un buen ejemplo de ello. Ningún incidente, porque cuando de verdad gestionamos con los recursos que tenemos, Llíria es muy capaz de mantener una línea de seguridad muy efectiva y para esto reforzamos a nuestra policía local en un número de efectivos y facilitando un retén nuevo.

Hemos incorporado también algunos recursos materiales como son los vehículos, coches, las motos... Nuestro compromiso con la seguridad es total, pero siempre creemos que para tener ese compromiso tenemos que reforzar nuestra policía local y en eso el Partido Socialista es el primero en Llíria que refuerza su equipo de policía local, dotándolo con más y mejores medios. Véanse incluso las cámaras de seguridad instaladas. En la medida que la legalidad lo permita vamos a seguir en esto. Nosotros siempre, siempre, siempre vamos a reforzar nuestra policía local para que tengan más medios para afrontar la seguridad ciudadana, aparte de la colaboración total y absoluta con la Guardia Civil que también la tenemos.