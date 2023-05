Polémica por los insultos en redes de la candidata del PSOE en Genovés

“No eres más tonto porque no te entrenas, no sabes ni hablar”, dedica la socialista Vero Llopis a Juanvi El Palleter, el agricultor que en un vídeo denunciaba a la clase política

Las redes sociales las carga el diablo y algunos políticos parece que no se dan cuenta de que cualquier cosa que escriban en ellas luego está alcance del público. Es lo que le ha pasado a la candidata del PSOE en Genovés, Verónica Llopis, que ha dedicado varios insultos al conocido agricultor Juanvi El Palleter, famoso por hacer vídeos en los que denuncia la situación precaria del sector primario.

“No eres más tonto porque no te entrenas, no sabes ni hablar”, dedica la socialista Verónica Llopis al agricultor que había publicado un vídeo criticando precisamente las promesas de la clase política en esta campaña electoral -¿se habrá dado por aludida?-

Lo curioso, como resaltan algunos, es que Vero Llopis trabaja de integradora social y ha sido durante seis años concejal de Educación e Igualdad en Genovés. “Para ser concejala de Educación e integradora, parece que no lo practica mucho”, le recuerdan a la candidata del PSOE.