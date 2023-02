El PP de Sagunto denuncia que la costa “está sentenciada” por la ley del PSOE

“Sánchez amenaza a miles de familias con perder sus casas y negocios al no rectificar la Ley de Costas”, indican los populares en una reunión con los afectados “que no han sido escuchados”

El PP de Sagunto con la candidata a la alcaldía, Maribel Sáez, el senador Vicente Martínez Mus, y el diputado en Les Cortas, Alfredo Castelló, han mantenido un encuentro de trabajo con vecinos afectados por la Ley de Costas en la localidad y el nuevo deslinde de la costa en la provincia de Valencia.

Los populares han denunciado que “Sánchez amenaza a miles de familias con perder sus casas y negocios al no rectificar la Ley de Costas”, en palabras del senador Vicente Martínez Mus, que ha lamentado que “Sánchez y Puig han abandonado a los propietarios, no han escuchado las demandas de los vecinos ni de los alcaldes de los municipios afectados y no quieren atender a sus peticiones”.

Vicente Martínez Mus ha explicado que “tras la reforma del Reglamento de Costas que se aprobó este verano los alcances de un sólo temporal dan pie a un nuevo deslinde y esto significa que a partir de esas líneas lo que era propiedad privada deja de serlo y pasa a ser dominio público. O sea, que los propietarios a los que alcanza el deslinde pierden la propiedad sin indemnización ni expropiación, por más que tengan su escritura”.

Además, el senador del PP ha afirmado que “el Gobierno de Sánchez no ha llevado a cabo ninguna actuación de protección de la costa mientras seguían adelante con los cambios normativos. Las intenciones han quedado muy claras por parte del Gobierno de Sánchez”.

“Estas acciones pueden acabar con el derribo de muchas viviendas. Muchas familias valencianas es lo único que tienen. Son sus viviendas y además hay muchos negocios que también se van a perder por la falta de sensibilidad del Gobierno de Sánchez y la falta de defensa de Puig”, ha indicado el senador del PP.

La candidata a la alcaldía, Maribel Sáez, ha denunciado que “esta nueva acción es un tsunami que va arrasar los derechos de los vecinos, de los propietarios y hosteleros… Va arrasar las casas, el futuro y el trabajo de muchas personas por la mala gestión de Costas y el PSOE”. “La Avenida Mediterráneo, con sus casas y sus negocios, la Almardá, y toda nuestra costa está sentenciada por el PSOE si no hacemos algo”, ha subrayado Maribel Sáez.