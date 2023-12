L'Alcudia de Crespins y Bellreguard reciben el premio de fiestas no sexistas

El objetivo de los galardones es incentivar las fiestas igualitarias, promover actitudes no sexistas y crear espacios lúdicos que garanticen el respeto a las mujeres

La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha galardonado con el Premio de Fiestas Inclusivas y No Sexistas al Ayuntamiento de L'Alcúdia de Crespins, en la categoría de municipios de entre 5.001 y 10.000 habitantes, y al Ayuntamiento de Bellreguard, en la de hasta 10.000 habitantes, por las fiestas locales celebradas a lo largo del año 2023.

La secretaria autonómica de Igualdad y Diversidad, Asunción Quinzá, ha explicado que, mediante este galardón, el Consell quiere “reconocer de manera oficial y hacer visible” el compromiso de los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana en la promoción de fiestas populares “igualitarias, libres de agresiones y de violencia sobre las mujeres”.

Asunción Quinzá, y la directora general de Igualdad y del Instituto de las Mujeres, Davinia Bono, han hecho entrega de estos premios a la alcaldesa de Bellreguard, Cristina Mateu, y al alcalde de L'Alcúdia de Crespins, Francisco Javier Sicluna, felicitando a ambos consistorios por la organización de fiestas locales y populares “seguras” para todas las mujeres y por fomentar “actitudes no sexistas en espacios de diversión que garanticen el respeto hacia las mujeres”.

Además de L'Alcúdia de Crespins y Bellreguard, han sido galardonados con estos premios anuales el Ayuntamiento de Benetússer, dentro de la categoría para municipios de entre 10.001 y 20.000, y el Ayuntamiento de Cullera como municipio premiado con más de 20.001 habitantes. Cada uno de ellos recibe una dotación económica de 10.000 euros.

Estos cuatro municipios han sido premiados concretamente por el impulso de acciones encaminadas a promover la igualdad de género en sus fiestas locales, contribuyendo con ello a la ruptura de los estereotipos de género, a la participación de las mujeres en condiciones de igualdad y a la eliminación de cualquier forma de discriminación y de violencia contra las mujeres.

Proyecto premiado en L'Alcúdia de Crespins

El proyecto por el que ha sido premiado el Ayuntamiento de L'Alcúdia de Crespins ha sido el cambio del ‘Protocolo de actuación en las fiestas locales de la localidad’.

La modificación del protocolo ha incluido algunos cambios en su ejecución: todas las actuaciones que se organicen en las fiestas podrán ser protagonizadas y participadas por mujeres y hombres; las representaciones y actividades dirigidas a personas menores tendrán como objetivo la igualdad de género; la discomóvil contará con una DJ; habrá montaje de un punto violeta con 'merchandising' que promueva la igualdad, luche contra los estereotipos sexistas y la promoción de unas fiestas libres de violencia de género y la celebración de un concurso de disfraces con lema ‘no sexista’.

Proyecto premiado en Bellreguard

Por su parte, la iniciativa premiada de Bellreguard, ‘Que No Et Mulle La Violència Masclista’, es un proyecto transversal que combina la puesta en marcha de una campaña de sensibilización y prevención dirigida a erradicar la violencia de género, sensibilizar en la igualdad de oportunidades y en el principio de no discriminación.

El proyecto incluye el montaje de un Punto Violeta con personal técnico con formación acreditada en esta materia, para repartir materiales informativos y 'merchandising' con el lema de la campaña "Bellreguard diu no a la violència de gènere", así como un 'photocall'.

Asimismo, hay que tener en cuenta que el diseño transversal de las actividades ha requerido de la participación de diferentes actores sociales de la localidad.