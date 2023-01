El PP de Pobla de Vallbona exige un millón para el drenaje de las urbanizaciones

Los populares presentaron una enmienda en Les Corts para ampliar los escasos 10.000 euros que destina el presupuesto en 2023 y fue rechazada por los partidos del Botànic

La concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona, Rosana Marín, ha exigido que el proyecto y las obras de drenaje de las aguas de las urbanizaciones San Martín, Las Peñas y Montesano en la zona de la Malladeta incluya “un millón de euros de presupuesto y no sólo los 10.000 que contempla la Generalitat para este año 2023”.

La concejala popular se ha expresado en el Pleno del Ayuntamiento, que debía aprobar el proyecto de construcción del drenaje de las aguas pluviales a las urbanizaciones, a favor del mismo, pero ha lamentado que sobre el papel sólo hay 10.000 euros, “una cifra completamente escasísima” y que los otros 1,9 millones restantes previstos para ejecutar las obras “se fían a la buena intención de la conselleria de Agricultura en los próximos años”.

En este sentido, Rosana Marín ha explicado que desde el grupo parlamentario del PP en las Cortes Valencianas “se presentó una enmienda a los Presupuestos de la Generalitat para ampliar a un millón de euros la dotación económica prevista para las obras de drenaje de las urbanizaciones de la Pobla de Vallbona en 2023, pero el PSOE, Compromís y Unidas Podemos votaron en contra y por tanto quedó rechazada”.

“Ante esta situación, el alcalde de la Pobla de Vallbona, Josep Vicent Garcia i Tamarit, se encomienda a las buenas intenciones en futuros años en lugar de exigir ya un compromiso real con las obras de drenaje a través de los presupuestos, que es donde debe figurar el dinero, pero una vez más calla ante las órdenes que le llegan de arriba de su partido, Compromís, en lugar de ser el defensor de los intereses de los poblanos”, ha considerado la edil popular.

Rosana Marín ha resaltado que “los mismos partidos que gobiernan en la Pobla de Vallbona, Compromís y PSOE, son los que gestionan la Generalitat Valenciana y los que tumbaron en las Cortes Valencianas que se incluyera más presupuesto para el proyecto y las obras de drenaje en 2023, por lo que el alcalde y sus concejales son cómplices de que sólo vayamos a contar con 10.000 euros este año y en los próximos ya veremos”.

Además, la edil del PP ha relatado que en el Pleno del Ayuntamiento “el alcalde Josep Vicent Garcia i Tamarit hizo lo que siempre nos tiene acostumbrados, escurrir el bulto, echando la culpa de los retrasos en las obras al Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber y al de Bétera que aún no han aprobado el proyecto en lugar de reconocer la escasa inversión de la Generalitat para 2023”.

Para la concejala popular, “las obras de drenaje son una reivindicación que la Pobla de Vallbona viene arrastrando desde hace años, y ahora que por fin podemos desatascarla, no compartimos que desde el gobierno municipal de Josep Vicent Garcia i Tamarit no se reclame de forma más fehaciente mayor presupuesto en 2023 y se conformen con ver que pasa en los próximos años, si la Generalitat cumple o no con los 1,9 millones restantes”. “¿Acaso tienen miedo a alzar la voz ante sus dirigentes? ¿Tan poca influencia tiene en su partido el alcalde la Pobla de Vallbona”, se ha preguntado la edil del PP.

Para finalizar, Rosana Marín ha insistido en que el asunto de las obras de drenaje en las urbanizaciones de la Pobla de Vallbona, “es un tema que afecta directamente a la seguridad de las personas, que llevan años soportando inundaciones cuando hay lluvias torrenciales, por lo que consideramos que aprobar el proyecto es muy positivo, pero que se ha desaprovechado una oportunidad muy buena de dotar ya de más dinero a las obras y no postergarlo a futuros años”