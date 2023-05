Trini Montañana: “Meliana dejará de ser conocida como el ‘pueblo de la basura’”

La candidata del PP volverá aponer contenedores como primera medida y pide el voto para acabar con un sistema que ha enfrentado a los vecinos y dejar de ser "laboratorio de Compromís"

En primer lugar, usted se presenta como candidata nueva del PP en estas elecciones ¿Cómo afronta el reto?

Con mucha ilusión y orgullo por ser la primera mujer candidata del Partido Popular de Meliana. Desde el 1999 no ha habido ninguna mujer que sea alcaldesa y creo que el momento ha llegado. Con muchas ganas de cambio y fuerza para demostrar que una Meliana mejor existe.

Meliana se ha hecho conocida por el nuevo sistema de basuras que ha dejado imágenes como bolsas de basura colgando de palos y una fuerte oposición de los vecinos ¿Qué hará el PP con este sistema si llega a la alcaldía?

Nuestro compromiso con la ciudadanía y el medio ambiente es claro, por lo que estableceremos un sistema mixto y pondremos contenedores como están pidiendo los vecinos para que puedan reciclar a cualquier día y hora de la semana. El reciclaje no tiene que venir marcado por horarios que hagan esclavos a los ciudadanos de Meliana. Si queremos aumentar el reciclaje no podemos imponer sino que hemos de dar facilidades a nuestros vecinos.

¿Considera que Meliana se ha convertido en un laboratorio de experimentación de las ideas de Compromís con asuntos como el nuevo sistema de recogida de basuras?

Por supuesto que sí, Meliana ha sido utilizada para un experimento piloto de nuestro alcalde de Compromís, además de que por sentido común sabíamos y visto la imposición, le advertimos que iba a convertir a Meliana en un basurero.

Hemos sido el primer municipio del área metropolitana de más de 10.000 habitantes de la comarca de l'Horta Nord en implantar este sistema, nos han utilizado también como un observatorio de comportamientos al servicio de varias técnicas de manipulación para así intentar contar con la aceptación del pueblo, como por ejemplo, los fembons, los bonos de comercio que por utilizar este sistema te dan 10 euros para utilizar en los comercios asociados a esta campaña.

Más allá del tema de la basura, en estos ocho años de gobierno de Josep Antoni Riera ¿Cuáles son los problemas que más ha detectado que se ha agravado en Meliana? ¿Qué le transmiten los vecinos cuando va por la calle?

El deterioro de Meliana en los servicios básicos como es la limpieza, la iluminación, el asfaltado de calles, el abandono al comercio, etc… y la puntilla ha sido el "pualet". Durante estos ocho años el alcalde se ha centrado en él y en utilizar a Meliana para dar servicio a la comarca y se ha olvidado de lo que importa, que es Meliana y sus vecinos.

Los vecinos me transmiten inquietud y temor porque Meliana se encuentra enfrentada y abandonada. Hay familias, amigos y vecinos divididos por el tema de la basura pues o piensas como ellos o estás en contra de ellos. Desde el PP defendemos la libertad, no la imposición. Tienen miedo que una vez pasen las elecciones si gana Compromís empiecen a sancionar a todo aquel que no haga uso del "pualet".

Los comercios han notado un descenso en sus ingresos porque nadie quiere venir a comprar al pueblo de la basura, además del último invento de los fembons, que tiene a los comercios marcados con pegatinas de los que hacen uso de este sistema, y muchos clientes son reacios a comprar en estas tiendas por ser contrarios a este sistema. Se ha paralizado además la compra de viviendas en Meliana por culpa de este sistema.

Los vecinos transmiten cariño y ganas de cambio, quieren volver a la normalidad, quieren una Meliana libre, bonita y unida. No quieren enfrentamientos innecesarios y menos por algo tan sencillo como es tirar la basura

Meliana es uno de los municipios de l'Horta Nord donde el PP tiene puestas más esperanzas de victoria ¿Nota esa necesidad de cambio por la calle? ¿Está dispuesta a acordar con otros partidos si el 28 de mayo el PP puede sumar mayoría?

Sí la noto. He de decir que los vecinos transmiten cariño y ganas de cambio, quieren volver a la normalidad, quieren una Meliana libre, bonita y unida. No quieren enfrentamientos innecesarios y menos por algo tan sencillo como es tirar la basura. En serio, el actual gobierno de Compromís ha perdido el sentido común y hay problemas más grandes en Meliana como es la juventud, la seguridad, etc.

Sobre los acuerdos con otros partidos, sinceramente no me lo he planteado. Necesito la mayoría absoluta para poder cambiar este sistema arcaico y esclavo en estos tiempos. Y afirmo que somos el único partido que ha peleado en contra de este sistema "porta a porta", ninguno de los que se presenta ha hecho nada en contra de este sistema y mi palabra es firme, estoy al lado de mi pueblo y confío en él para obtener la mayoría absoluta para cambiar esta barbarie.

Si es alcaldesa de Meliana a partir del 28 de mayo, ¿Cuál será su primera medida y sus primeras prioridades desde el despacho de la alcaldía?

Sin ninguna duda devolver la libertad a Meliana y poner contenedores. Devolver a Meliana su prestigio e imagen porque solo se nos reconoce como el pueblo de la basura. Como dice nuestro presidente provincial del PP, Vicent Mompó, "treballar, treballar i treballar" para recuperar Meliana.

Como alcaldesa de Meliana ¿Qué reivindicaciones e inversiones va a exigir a la Generalitat y al Gobierno de España?

Queremos un centro de salud y urgencias acorde con el número de habitantes y necesidades de Meliana. Y también un polideportivo y piscina del siglo XXI acorde con las necesidades actuales y nuestro proyecto para Meliana.

Reivindicamos el soterramiento de la vía a su paso por Meliana y no un túnel por donde los vehículos pasen de largo para no perjudicar el comercio de Meliana y no caer en el olvido.

Por último, el próximo 28 de mayo también votamos a la Generalitat ¿Confía en un cambio y una victoria de Carlos Mazón?

Por supuesto que sí, es el gobierno del cambio, es la mejor opción y con Carlos Mazón nuestra Comunitat Valenciana volverá a ser de las primeras y principales comunidades de España. Lo afirmo porque ha visitado cada uno de nuestros pueblos, ya sea pequeño o grande, es una persona muy cercana e interesada por nuestros problemas y lo que es más importante, tiene ganas y equipo para solucionar cualquier necesidad.