'Batalla campal' en la izquierda de Almàssera

El PSOE y Podem se 'lanzan los trastos a la cabeza' en redes a cuenta de la construcción de un centro de día en la localidad y se citan en el pleno para resolver sus diferencias.

Bronca en las redes sociales entre la izquierda de Almàssera, conformada por el Partido Socialista y Podem Almàssera, a cuenta de la pérdida de una subvención de 200.000 €, por parte del anterior gobierno municipal, conformado por ambas formaciones, para la construcción de un centro de día gracias a los presupuestos participativos de la Generalitat. Desde Podem acusan al PSOE y el anterior alcalde, Ramon Puchades, de no ceder los terrenos del Ayuntamiento a la Generalitat para la construcción de esta infraestructura, mientras que desde el grupo socialista exigen la rectificación de Podem-EU al considerar que esta información es "mentira" por no constar ningún requerimiento ni solicitud de información por parte de la Generalitat al consistorio.





Podem acusa al PSOE de no haber tramitado de forma correcta la subvención que la Generalitat Valenciana había otorgado al municipio y de esta forma perderla “exigimos al anterior alcalde Ramon Puchades que dé explicaciones de porque bajo su alcaldía el Ayuntamiento no ha cedido a Conselleria el solar para eso ni se quiso hacer cargo de las competencias para su construcción”, se podía leer en la red social de Facebook. El anterior portavoz de Podem Almàssera, Antonio Sánchez, acusaba a Puchades de actuar con absoluto secretismo: “y todo esto desde el más absoluto secretismo del anterior alcalde Ramon Puchades”.



Los socialistas no tardaron en contestarles alegando que dicha información “es totalmente falsa” y exigiendo al grupo morado que “rectificaran inmediatamente de todas las publicaciones, difusiones o formas en las que se haya trasmitido esta noticia falsa”.





Pero la cosa no quedó ahí, fue entonces cuando el concejal Aitor Ramon, del PSOE, les acusó de descalificarles públicamente, así como de lanzar acusaciones sin pruebas, afirmando del exconcejal de Podemos y miembro del anterior gobierno de PSOE, Compromís y Podem “Que el barro a la gente de Almàssera no le importa. Tú no lo vienes demostrando y ya nos conocemos desde hace tiempo”, a lo que el exedil morado le contestó: “hablaremos en el Pleno”.



Lo cierto es que el pleno ordinario que se debe celebrar esta semana se prevé movido y no precisamente por la fiscalización al gobierno del municipio, sino por la propia batalla existente entre los distintos partidos de la izquierda de Almàssera.



Asimismo, la formación morada aludió directamente al nuevo alcalde popular, Emilio José Belencoso “exigimos al actual gobierno del PP que reactive de manera inmediata la construcción del centro de día”, a lo que Belencoso ha afirmado que: “mientras unos se pelean por ver quien ha perdido una subvención, nosotros estamos trabajando para que sea una realidad lo antes posible. Mientras ellos se enzarzan en batallas que nada repercuten en los vecinos, nosotros seguimos trabajando por mejorar Almàssera”.