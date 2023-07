Oliva treballa en les obres de la Via de Ronda de la platja

"Vam arribar per aconseguir una administració que funcione i ho estem aconseguint, a poc a poc i sense parar". Així de contundent es mostra l'alcaldessa d'Oliva, Yolanda Pastor, en referència a les dues setmanes que porta treballant en el càrrec. "En poc més de quinze dies, hem nomenat els 11 regidors delegats que conformen el Govern municipal, els membres de la Junta de Govern i també les tinences d'alcaldia. Esta setmana constituirem les diferents comissions informatives i celebrarem la primera comissió d'Hisenda, per tal de poder convocar el pròxim divendres dia 7 un Plenari extraordinari i urgent."

A més, l'alcaldessa s'ha reunit en els darrers dies, entre d'altres, amb els responsables de les empreses encarregades de les obres de la Via de Ronda de la platja d'Oliva, de l'edifici del Centre Olivense, del passeig Gregori Maians i també del recentment construït Pumptrack.



Actuacions en la Via Ronda



Pel que fa a la Via de Ronda, l'Ajuntament i l'empresa adjudicatària han signat un acord pel qual el consistori ha recuperat la possessió de les obres de forma temporal, per poder actuar sobre elles en els pròxims dies. Així, s’adoptaran mesures provisionals per tal que les obres inacabades no afecten la temporada estival. L’actuació que es realitzarà consistirà amb el cobriment dels clots amb saorra, es llevaran les tanques i s’adequarà la zona perquè siga més segura.



“En aquests moments, ja es treballa amb la redacció d’un modificat del projecte per tal de millorar l’original, dotant-lo del pressupost necessari per a poder reprendre els treballs en passar l’estiu”, ha explicat l’alcaldessa. Recordem que les obres de reparació dels escocells (els clots al peu dels arbres per tal de recollir l'aigua de pluja o facilitar les regades) havien d'estar acabades el passat mes d'abril.

Comencen els tràmits per al desbloqueig de les obres del Centre Olivense

En el cas del Centre Olivense, s’ha aconseguit la certificació de consignació pressupostària que havia d’emetre la Generalitat Valenciana, que durant més de nou mesos ha estat paralitzada, i comença a treballar-se en la contractació de les obres. “La Generalitat Valenciana va atorgar a l’Ajuntament d’Oliva una subvenció de 600.000 euros per fer aquesta actuació. L’execució havia d’estar acabada abans del 31 de desembre de 2023, i això, vista la situació, serà molt complicat, però intentarem començar els treballs perquè es certifique la major part possible de l’obra que queda per executar. L’objectiu és que en octubre puguen començar les obres”, apunta Pastor. Recordem que estem parlant d’una obra paralitzada que va començar en 2007.

Redacció de la modificació del projecte de les obres del passeig Gregori Maians



Pel que fa a les obres del passeig Gregori Maians, l'alcaldessa ha confirmat que hi haurà una modificació del projecte: "Les obres estan paralitzades perquè el projecte original tenia una sèrie de carències. Així, implantarem algunes millores com la recuperació de l'aparcament i la reparació de les voreres". El govern està treballant intensament en aquestes obres.

El Pumptrack, un circuit de nivell professional



En referència al Pumptrack, Yolanda Pastor ha explicat que en els pròxims dies es col·locaran uns cartells explicatius sobre el seu ús: "Lamentablement, hem vist que no tots poden fer-ne ús. La instal·lació només és adequada per a bicicletes en l'àmbit professional. I sobre això hem d'informar a la ciutadania per tal d'evitar accidents i lesions entre els nostres joves".

Plenari extraordinari per donar cobertura econòmica



"Durant la campanya vam dir que veníem a solucionar els problemes de la gent, a posar ordre, a aconseguir una administració que facilitara la vida als nostres veïns i que no suposara un problema, i per això estem treballant. El pròxim divendres celebrarem un Plenari extraordinari i urgent per aprovar una sèrie de modificacions de crèdit, necessàries per a pagar la despesa correnta, com ara les factures de la llum, les subvencions nominatives o els quatre mesos que es deuen a l'empresa concessionària de la recollida de fem i la neteja viària FCC", ha dit l'Alcaldessa Pastor. "Volem ser eficaços, hem suprimit la vicealcaldia de l'anterior legislatura, que suposava una despesa extra de 3.000 euros, que tornaran a la vidriola de l'Ajuntament. Tenim un regidor més, 11 en compte de 10, però pagarem menys en nòmines, ja que dos regidors no cobraran i 1 tindrà mitja dedicació. A més, hem donat una jornada parcial als partits de l'oposició, perquè volem que tots participen de la gestió municipal. Volem actuar de forma sensata, oberta, transparent i accessible, per això, tots els