Carceller: "Aspiramos a una mayoría suficiente para Gobernar con tranquilidad"

Paz Carceller, alcaldesa de Puçol y candidata del PP, habla con ESdiarioCV a menos de un mes para la cita electoral y repasa cómo han sido estos 4 años al frente del Gobierno

Paz Carceller, alcaldesa de Puçol y candidata del PP a la alcaldía en las próximas elecciones municipales, habla con ESdiario CV, a poco menos de un mes para los comicios, sobre cómo ha sido su legislatura, polémicas como la salida de un concejal de Vox del Gobierno, retos para el futuro, objetivos, líneas de Gobierno...

- ¿Qué destacaría, cómo logros, de sus cuatro años al frente del Gobierno?.

Hay que tener en cuenta que ha sido una legislatura atípica y que de cuatro años, prácticamente la mitad ha estado marcada por la pandemia. Para nosotros el mayor logro fue no dejar a nadie atrás y durante los años más complicados (2020-2021) pusimos en marcha ayudas para los sectores más afectados y para las personas más vulnerables.

- ¿Cuáles han sido las objetivos que no ha podido llevar a cabo y que espera cumplir en un futuro?.

La mayoría de objetivos se han cumplido, pero tenemos pendiente la realización del carril bici hasta la Sierra Calderona, una zona deportiva para la playa, que ya está en parte licitada (pista multideporte) y estamos tramitando un autobús lanzadera al metro de Rafelbuñol.

- Con todas las polémicas recientes que han habido acerca de el ‘bous al carrer’, Puçol es un pueblo que tiene una concejalía específica para estos festejos, ¿La va a mantener?.

Si, vamos a mantener la concejalía de 'Bous al Carrer' porque son festejos populares con entidad propia y requieren atención especial.

- Tras haber gobernado una legislatura con Vox y que uno de sus concejales decidiera abandonar el Gobierno, ¿Volvería a ofrecer a Vox alguna concejalía o estaría dispuesta a explorar nuevas opciones?

A lo que aspiro es a tener una mayoría suficiente para gobernar en solitario, contando con todos aquellos que quieran aportar algo positivo; y no con los que son o han sido un lastre en esta legislatura.

- Si repite como Alcaldesa, ¿Cuáles serán sus líneas de gobierno y qué proyectos quiere ejecutar?

Uno de los grandes proyectos en los que estamos trabajando es la creación de dos espacios de ocio para nuestros vecinos. Uno dirigido a las familias, con paelleros, zona de picnic y juegos infantiles y otro para jóvenes y asociaciones; un espacio multiusos en el que reunirse, celebrar eventos y actos festivos en general.

- ¿Le gustaría ser, esta vez, diputada provincial?

Aspiro a ser Alcaldesa de Puçol, para mi no hay mayor honor que serlo. Lo he vivido y disfrutado con intensidad y lo de ser diputada o no es secundario para mi.

- Una porra, ¿haga un pronóstico de los resultados tanto a nivel local como autonómico?

No voy a ser tan atrevida de hacer un pronóstico; pero sí te digo que en nuestro partido aspiramos a ganar con una mayoría suficiente para poder gobernar con tranquilidad.