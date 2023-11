"Algo está fallando cuando siguen aumentado los casos de violencia de género"

La alcaldesa de Puçol sostiene que la Diputación de Valencia debe "recuperar el respeto que ha tenido en otras épocas" y aboga por una nueva estrategia para ayudar a los pequeños municipios.

Paz Carceller repite como alcaldesa de Puçol con un 42% de apoyo y forma parte del equipo de gobierno de Vicent Mompó en la Diputación de Valencia en una clave como es la Asistencia Jurídica y Técnica a los Municipios. Carceller deja constancia en la entrevista que las políticas contra la violencia de género separan al PP de Vox.

-Quedó a un concejal de la mayoría absoluta. Pasó de seis a diez concejales. Ha decidido dar entrada en su gobierno a una formación que defiende los intereses de las urbanizaciones.

Aunque tenemos dos concejales más que la izquierda (PSOE, 5 y Compromís, 3) he querido integrar a la formación de las urbanizaciones después de pasar una legislatura muy dura. Ellos fueron un apoyo importante en el anterior mandato.

-En cambio, la relación con Vox fue un tanto peculiar por no decir tormentosa

-Siempre he dicho que Vox es un partido diferente al PP en muchas cosas pero también coincidimos en otras por lo que hay que buscar los puntos de encuentro cuando gobiernas. En mi caso, no fue con Vox el problema, lo fue con la persona que ostentaba el cargo de concejal de Vox. Ahora hay otra representante y la relación es magnífica y no hay ningún problema. No está Vox en el gobierno porque no he tenido la necesidad, pero estoy dispuesta hablar con la concejala y con el resto. En política, sobre todo, hay que estar abierto a escuchar.

-Usted puso en énfasis durante la campaña en dos aspectos: movilidad sostenible y política de igualdad. Entiendo que van a ser sus pilares fundamentales

-Sí. Hemos trabajado durante una legislatura con un entorno político complicadísimo y nos han querido vincular en temas de igualdad con Vox, cuando es una de las grandes diferencias entre el Partido Popular y Vox. Aunque ellos dicen que defienden a todos, nosotros sí que creemos que hay un término que violencia de género. Lo dije, lo mantengo y lo sigo manteniendo, el sujeto pasivo siempre es una mujer, pero también creo que las políticas hay que mejorarlas. Estamos haciendo políticas en igualdad y contra violencia de género, pero algo está fallando cuando los resultados no mejoran sino que empeoran.

Con respecto a la movilidad, hay que tener en cuenta que Puçol es un pueblo singular, al tener tres núcleos de población diferenciados: la playa, urbanizaciones y casco urbano propiamente. Con el Plan Confianza, pudimos unir el casco urbano con la playa a través de una vía ciclo peatonal, que puede ser la mejor inversión que se ha hecho, con una pasarela que supera la V21. Ahora el gran reto es unir el pueblo con la Sierra Calderona y con las urbanizaciones, donde hay más de 2.000 personas viviendo todo el año, y no tienen una movilidad sostenible con el municipio.

No puedes dar 300.000 euros a un ayuntamiento pequeño y ahí te apañes. Ese ha sido el gran error de la Diputación

-¿Qué otras necesidades tiene Puçol?

-Todos los municipios tenemos deficiencias a nivel de infraestructuras. Hemos pasado una legislatura, no quiero decir a medias, pero sí incompleta. La época de pandemia fue muy dura. Ya ha pasado, eso es historia, pero llevamos un retraso a nivel de infraestructuras. Necesitamos adaptar parques y plazas que están sin adaptar. En la playa hay que hacer inversiones importantes sobre todo en aquello que está anticuado. Tenemos a medias la Casa de la Dona. Pedimos una subvención y no nos la concedieron. También la mejora de viales en el casco antiguo que hay que hacerlos accesibles y hay que recuperar el adoquinado para ponerlo en valor.

-Ahora lo tendrá más fácil teniendo a una vicepresidenta de Consell como vecina del municipio. ¿Llegará más dinero a Puçol?

-Lo primero que hicimos es trasladar a la vicepresidenta las necesidades en vivienda y en el ámbito del bienestar social. La política de bienestar social se ha disparado en los últimos años y vamos a seguir esa línea. Sólo un detalle, me he reunido con más secretarios autonómicos, directores generales y consellers en lo que llevamos de legislatura (cuatro meses) que en toda la legislatura pasada. La relación con el presidente Mazón es excelente.

-Asume en el área de asesoramiento jurídico y técnico en la Diputación de Valencia. ¿no es mucho toro ya que estamos en un municipio de gran tradición taurina?

-La organización del trabajo es fundamental. Por suerte, ahora tengo un equipo de nueve personas y Lourdes que es la persona de confianza. No es lo mismo llevar todo entre seis personas que poder repartir el trabajo entre más gente. Mi función ahora mismo es coordinar y llevar adelante los grandes retos que Puzol ha dejado atrás por diferentes motivos: los políticos y por la coyuntura sanitaria. ¿Eso es incompatible con la diputación? Para nada. Hay grandes profesiones y técnicos. Ahora hay que hacer política también desde la diputación. La diputación es una institución de engranaje de aunar sobre todo a las poblaciones más pequeñas.

Me he encontrado situaciones surrealistas. Municipios que tienen a su disposición 30.000 euros y no saben que hacer con ellos, porque tienen que redactar un proyecto, resolver incidencias que te plantee la Diputación, ejecutarlo y justificarlo. No tienen efectivos personales ya no digo materiales. No tienen gente que haga eses trabajo. Y desde la Diputación tenemos que ser capaces de dosificar ese dinero o que el objeto sea más concreto y pueden acometerlo. Y , sobre todo, facilitar el el personal y la ayuda jurídica y técnica

-Hay ayuntamientos que comparten funcionarios

En Puçol tenemos un interventor, secretario, vicesecretario y un TAC de recursos humanos. Hay un personal que me da un apoyo y me facilita la gestión. Pero en un municipio pequeño tiene que encargarse de todo un secretario o un interventor que puede estar teletrabajando o que va dos días a la semana. No es la misma coyuntura. No puedes dar 300.000 euros a un ayuntamiento y ahí te apañes. Ese ha sido el gran error de la Diputación.

-¿La Diputación tiene personal para derivarlos a esos pequeños ayuntamientos?

-A lo mejor una de las cosas importantes es que hay que sectorializar, comarcalizar o tener oficinas más cercanas a los municipios con poca dotación. Qué difícil es encontrar un interventor o un secretario a los municipios del Rincón de Ademuz o de la Serranía. La movilidad no es la misma, prefieren estar cerca de las grandes ciudades. Es un problema de inmediata solución pero vamos a canalizar fondos de la diputación para que se pueden ejecutar. Hay porcentajes altísimos en ese sentido. Ese es el reto.

-¿Ese es el gran reto de la Diputación?

-Es el gran reto de mi área. La Diputación como institución visible cercana y accesible tiene la obligación buscar una solución al problema de los municipios. Esa es la principal función de la diputación y no crear problemas sino solucionarlos. La Diputación como institución tiene que ser visible y recuperar el respeto que ha tenido en otras épocas.