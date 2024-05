Compromís le quita al PSPV la 'llave de la caja' en el Ayuntamiento de Llíria

Desde el Partido Popular de la localidad, su portavoz, Reme Mazzolari, considera que esto es un "síntoma de desconfianza" entro dos socios de gobierno que, a la vista esta, no se aguantan.

La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Llíria, Reme Mazzolari, ha advertido de que “el alcalde de Compromís Joanma Miguel le retire las competencias de pago a su socio de gobierno es un síntoma de desconfianza”.

Mazzolari se ha pronunciado de esta manera después de que en el último pleno municipal se diera cuenta de la decisión del alcalde Joanma Miguel, de Compromís, de asumir las competencias de ordenación de pago en detrimento del primer teniente de alcalde, el socialista Paco Gorrea.

En este sentido, la portavoz popular ha asegurado que “las explicaciones del alcalde no se sustentan desde la lógica del normal funcionamiento de un ayuntamiento. Desde el PP venimos denunciando desde la investidura del gobierno de coalición entre Compromís-MOVE y PSOE, que era un pacto de conveniencia incubado desde el recelo”. El Pacto de l'Almodí nació con dudas entre ellos y eso es algo que teníamos claro que iba a repercutir en la mala praxis de gobierno”.

Una respuesta que no convence

Mazzolari ha recordado que “desde el PP preguntamos en el pleno por esta decisión, pero la respuesta del alcalde no se sujeta porque si fuera un tema técnico y de funcionamiento aconsejado por Tesorería, debería haber sido así desde el minuto uno, por tanto, o es una falta de confianza entre los socios de Gobierno o es una negligencia estructural del propio equipo de Gobierno y su funcionamiento. Ambas cosas no nos extrañan”.

Asimismo, la dirigente popular ha explicado que “esta medida es una muestra más de que no se fían los unos de los otros. Lo que ocurra entre ellos no nos importa, lo que nos importa es que esta situación afecte de manera negativa en los ciudadanos y ciudadanas de Llíria”.

Igualmente, ha señalado que “retirar las competencias en algo tan importante como es la concejalía de Hacienda, es decir, la que maneja el dinero del ayuntamiento, y cuando todavía no se ha cumplido el primer año de la legislatura, es un síntoma inequívoco de desconfianza”.

Pacto sin consistencia

“Sabemos que el pacto nació sin consistencia y se está demostrando con hechos. El reparto de concejalías en las que un partido no puede entrar en la del otro, genera situaciones a veces rocambolescas que hemos denunciado desde el Partido Popular. Quitar dinero de la partida de fomento de empleo, para dárselo a la partida de fiestas no se entiende, pero están obligados a gobernar así porque las competencias están divididas y blindadas”, ha explicado.

Finalmente, la dirigente popular ha indicado que “un año después del pacto, el alcalde ha visto que tiene que recuperar la llave de la caja y eso, quieran o no disimular o vestirlo de otra manera, genera muchas dudas en cuanto a su pacto de gobernabilidad, no es serio por parte de un ayuntamiento tan importante como el de Llíria” y ha añadido que el hecho de que “el alcalde le quite la llave de la caja al primer teniente de alcalde sin haber cumplido el primer año de su pacto, nos genera muchas dudas para lo que queda de legislatura”.