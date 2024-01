El PP de Gandía denuncia la imagen "poco ambiciosa" del municipio en Fitur

El portavoz adjunto del Partido Popular, David Ronda, afirma que: "prometen cosas que no va a realizar y habla de festivales, que se venden solos"

El Grupo Municipal del Partido Popular de Gandia ha valorado negativamente el papel de Gandia en Fitur 2024, calificando esta participación en la feria de turismo como de “muy poco ambiciosa y con escasas iniciativas y proyectos para atraer turistas.” Los populares consideran que se sigue copiando el más puro estilo “Orenguista” a la hora de prometer inversiones que después quedan en nada.

David Ronda, portavoz adjunto del Partido Popular, ha afirmado que “para nosotros ha sido un Fitur de mitin y propaganda personal para ensalzar la imagen de Prieto y Balbina. Se ha ido a Madrid a anunciar proyectos y obras que se podrían anunciar desde el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Gandia”.

Anuncios de 105 millones de euros de inversión en nuevos proyectos y obras, gran parte de ellas con infografías y planos 3d, una estrategia al más puro estilo Orenguista, del que luego ha sido utilizado por la actual ministra Morant y ahora siguiendo sus pasos Prieto en hablar de los millones que hay en danza y del que ese dinero no está aquí y aún no he llegado o incluso luego pueden no salir adelante dichos proyectos.

No solo esto, no han perdido ni la oportunidad de presentar proyectos que probablemente se retrasen como es la Capilla de la Asunción, que no estará acabada ni en verano, lo que se cree que será una tomadura de pelo.

Se ha vuelto a evidenciar que Prieto tiene un gobierno como el de los últimos ocho años, agotado y sin ideas, que más vale poco hacer que el hacer y eso es lo que no se puede permitir en una ciudad de referente turístico como es Gandia.

También Ronda ha querido denunciar la grave situación de los hoteles en Gandia, “tenemos más de veinte hoteles en la ciudad, con alrededor de seis mil quinientas plazas, que tras la temporada estival casi todos ellos se ven abocados al cierre de puertas, a la espera de la nueva temporada”.

El portavoz adjunto ha querido agradecer y reconocer el trabajo realizado por el sector turístico y empresarial que “lucha de verdad por los intereses de Gandia”, añadiendo que su labor en fitur 2024 ha sido “digna de resaltar por su apoyo y ayuda para que la ciudad crezca”.

Los populares han estado en fitur respaldando a hoteleros, hosteleros y empresarios vinculados con el turismo, e insisten en que se debería haber aprovechado esta importante feria de turismo para exigir infraestructuras que puedan lograr la tan anunciada “desestacionalización turística”, como por ejemplo el tren directo a Madrid que permita viajes relámpago, reforzando este servicio en Semana Santa y Fallas. Otra necesidad imperiosa de la ciudad es retomar el ferry Gandia- Ibiza, así como la estación marítima que tantas veces se prometió por los socialistas, sin dejar de lado el haber presentado un calendario de actividades de todo el año.