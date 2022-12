José Cabanes: “El dinero está en Europa y queremos ayudar a conseguirlo"

El presidente de la Mancomunidad de l’Horta Sud pone en valor la figura de la institución a la hora de captar fondos europeos o facilitar el trabajo de los consistorios que la conforman.

Fundada en 1982, La Mancomunidad, este año, ha cumplido cuatro décadas ayudando a los 20 municipios que la conforman. Esta entidad supramunicipal, a lo largo de estos cuarenta años, ha tenido como principal objetivo aunar servicios y ayudar, en todo lo posible, a los consistorios que la conforman, facilitando y mejorando el trabajo de la administración pública a través de diferentes proyectos y programas. Hoy, con una oficina recién estrenada en Bruselas, intenta conseguir y divulgar la importancia que los fondos europeos pueden llegar a tener en los diferentes municipios.

- La Mancomunidad de l’Horta Sud celebra este año su cuarenta aniversario. Para todos aquellos que pueden desconocer su función o los proyectos que se llevan a cabo, ¿Qué sería lo que usted destacaría?

Entre los distintos proyectos llevados a cabo durante estos años hay que destacar la puesta en marcha de la Oficina de Recaudación, oficina que pertenece a la Mancomunidad y recauda todos los expedientes de tráfico de l’Horta Sud, excepto los de un pueblo que no está incluido. En esta línea de unificación de servicios en todos los municipios, este año, también se ha puesto en marcha la tramitación de todas las denuncias y todas las ordenanzas. Hemos empezado con una prueba piloto en tres municipios, uno gobernado por cada partido, y luego, la idea en 2023, es poner en marcha esta iniciativa en todos los municipios.

- Y de este 2022 ¿Qué proyectos destacaría?

Uno de los proyectos que se ha llevado a cabo este año, con el voto unánime de todos los municipios, es la puesta en marcha de las pruebas de ADN Canino con el objetivo de evitar la no recogida de deposiciones animales que realizan algunos ciudadanos incivicos, algunos, ya que la mayoría suele hacer lo correcto, ocasionando problemas tanto a viandantes, pero en especial a viandantes con algún tipo de discapacidad o movilidad reducida que van con sillas de ruedas… a través de un censo animal al que se recurrirá para imponer sanciones.

Esta semana vamos a prorrogar el plazo durante un mes más para solicitar el bono en los Ayuntamientos, hasta el 31 de enero, y todo aquel que lo deseé podrá realizar la prueba hasta el próximo 28 de febrero. A partir del 1 de marzo, se empezará con las sanciones, en todos los municipios, y al mismo tiempo será obligatorio realizar la prueba de ADN y las pruebas dejarán de ser subvencionadas. A no ser que desde la Mancomunidad, a través de un acuerdo entre todos los municipios, se decida volver a prorrogar el plazo.

Asimismo, en 2022 hemos llegado a un acuerdo con una asociación de mujeres, Grup Dona, de un pueblo de Barcelona, Canelles, para regalar a todas las mujeres de la Mancomunidad, operadas de cáncer de mama, un cojín anatómico para poder descansar y facilitar el postoperatorio que necesitan estas personas. También estamos trabajando en instalar, en los diferentes municipios, pasos de peatones inteligentes, que se iluminan con leds cuando un viandante se dispone a cruzar, poniendo en aviso a los conductores. Pondremos uno en cada municipio financiado por la Mancomunidad, como prueba piloto, y luego cada Ayuntamiento valorará si poner más en su localidad.

- ¿Qué papel juega en Europa la Mancomunidad?

Tenemos que tener claro que, hoy, la gran fuente de ingresos está en Europa. La oficina de la Mancomunidad, en Europa, es fundamental porque, no solo trabaja en busca de ayudas para la administración pública, también busca facilitar la consecución de este tipo de fondos a las empresas privadas. No hay que olvidar que l’Horta Sud es una comarca donde hay 62 polígonos industriales y varias zonas comerciales que necesitan de esta ayuda para lograr este tipo de fondos. No hay que olvidar que el futuro es que la empresa pública y la empresa privada vayan de la mano. Tenemos que trabajar de forma conjunta para conseguir el mejor beneficio para ambos.

Toda esta búsqueda de proyectos y subvenciones se realiza a través de la oficina europea de la Mancomunidad en Bruselas y gracias, también, a la gente que trabaja aquí, en colaboración con los Ayuntamientos, para facilitar esta tarea, ya que, en muchos casos, estos consistorios no tienen la gente suficiente para crear un departamento europeo en busca de estas ayudas. Gracias a esta labor de la Mancomunidad se han logrado la aprobación de varios proyectos, como uno de medio millón para la Albufera, y estamos a la espera de que se resuelvan muchos más que se podrán poner en marcha el próximo año. En Europa hay miles de líneas de subvención que, a través de nuestra oficina en Bruselas, queremos conocer y dar a conocer.

Uno de los proyectos más interesantes, que estamos intentando conseguir gracias a la financiación Europea, es la creación de carriles ‘ciclopeatonales’ que comuniquen la comarca. Nuestro objetivo, a través de esta subvención, es instalar puestos de bicicletas de alquiler para que todos los pueblos que conforman la Mancomunidad tengan el mismo sistema y este sea compatible con el de la ciudad de Valencia. Con esto queremos aprovechar la inversión realizada en la pasarela que cruza el río Túria, a la altura de La Torre, para que nuestros vecinos se puedan desplazar a la ciudad. No solo queremos que la gente utilice estas bicis de alquiler, sino que al mismo tiempo, en estas mismas paradas, haya sitios para que la gente pueda atar sus bicicletas particulares sin necesidad de tener que alquilar. El objetivo es ver de qué manera podemos poner esto en marcha, con Europa, de cara a 2023.

¿Falta conocimiento por parte de la población sobre este tipo de ayudas europeas?

Hay que ir de la mano, por el simple hecho de que la gente no conoce todas las opciones que existen para ella. Tenemos que darlas a conocer. No podemos permitirnos que se renuncie a subvenciones por qué la gente no las pide, no por falta de interés, sino por desconocimiento. Con esto se demuestra qué falta una información y, sobre todo, una digitalización dentro de las empresas. Existe un gran desconocimiento del gran abanico que subvenciones y oportunidades que hay en Europa y España, tanto para empresas, como para particulares.

- Y todo aquel que esté interesado o deseé informarse, ¿Qué puede hacer?

Si una persona quiere informarse sobre estos fondos o ayudas, puede llamar a la Mancomunidad. Aquí tenemos una oficina exclusiva que se dedica a ello, ADL al servicio del ciudadano que ayuda, no solo con subvenciones europeas, también nacionales y autonómicas. Somos una entidad supramunicipal, al servicio de los 20 pueblos, con unos recursos muy limitados, la Mancomunidad no es la Diputación, pero dentro de lo que tenemos intentamos facilitar a toda la población todo lo que ellos necesiten.

- Hace unos meses se anunció un plan de turismo de la Mancomunidad, ¿Cuál es su objetivo?

El objetivo de este plan es poner en valor todo lo que tenemos en l’Horta Sud. Desde las torres musulmanas de Picassent, Silla o Torrent, hasta el castillo de Alaquàs, el Museo del Abanico de Aldaia, el Museo de la Cerámica en Manises… Edificios y monumentos con gran valor histórico y patrimonial. Asimismo, la comarca también tiene un gran patrimonio natural. No tenemos que olvidar que la Albufera baña algunos de nuestros municipios como Silla, Catarroja o Massanassa. La riqueza gastronómica, desde el ‘all i pebre’ de Catarroja, hasta ‘els rollets d’anís’ de Alcàsser o la Semana Santa de Benetússer… En definitiva, un gran patrimonio social, cultural, histórico, gastronómico y patrimonial que tenemos que dar a conocer fuera y, sobre todo, dentro.

- Y tras la creación de este plan, ¿La Mancomunidad tiene previsto asistir a ferias, tanto nacionales, como internaciones, de turismo?

Queremos poner en valor este patrimonio, pero con prudencia. Quiero reseñar que l’Horta Sud se debe de enriquecer del turismo propio de la comarca o del turismo que viene a Valencia y se desplaza hasta l’Horta Sud. La comarca, en estos momentos, tiene algunos hoteles, pero no tiene una capacidad hotelera muy grande. Sin embargo, sí tenemos muchas cosas que ver, visitar y probar.

Es cierto que la Diputación de Valencia a puesto a disposición de las Mancomunidades la posibilidad de exponer lo que tienen. En el caso de Fitur, la feria de turismo más próxima, un día concreto estará l’Horta Sud exponiendo todo el patrimonio que tiene, aprovechando que está la Diputación. La Mancomunidad, como tal, no considera ir a una feria de este tipo.

- Uno de los temas más importantes este año, y en el que la Mancomunidad ha jugado un papel clave, ha sido la entrega de firmas en el Congreso pidiendo el soterramiento de las vías que parte los municipios que hay de Valencia hasta Silla, ¿Habéis recibido el compromiso, por parte de algún grupo político, de que se estudiara esta reclamación?

Tenemos el compromiso de los dos partidos con más fuerza en España, PP y PSOE, de llevarlo a la mesa de movilidad y analizar el tema. Al mismo tiempo, también se ha enviado esta petición a la Federación Española de Municipios y Provincias para que debata y analice la cuestión. Es un tema histórico, todos los partidos lo han reclamado. Lo han reclamado asociaciones de vecinos, lo han reclamado asociaciones de personas afectadas, políticos y no políticos. En definitiva, lo ha reclamado todo el mundo.

Al soterramiento, también se suma la problemática de la contaminación sonora que está provocando problemas de sueño, incluso psicológicos, a muchas personas.

Hay un problema, y mucha gente no lo entiende, y es que la idiosincrasia de l’Horta Sud es muy diferente a la que puede haber en otras comarcas. Muchos pueblos están separados por una simple calle y este paso a nivel separa a muchas familias que, día tras día, tienen que cruzarlo, ya sea para ir al colegio, al trabajo o a visitar a un familiar, con el riesgo que ello puede conllevar. Las vías parten por la mitad todos los pueblos, de Valencia a Silla. Por eso es una reivindicación conjunta de todos los municipios. Además, el soterramiento de las vías supondría la creación de un corredor verde que uniría todos los municipios de la Mancomunidad hasta Valencia.