Javi González Viza: "La gente está harta de sectarismo, Albalat va de personas"

El candidato del PP a la alcaldía de Albalat dels Sorells se compromete con una escuela infantil gratuita y una residencia y muestra su confianza de triunfo tras “el engaño” de la izquierda

-Usted se presenta como un candidato nuevo tras las anteriores legislaturas donde se presentaba el ex alcalde José Rafael Tamarit ¿Cómo afronta este reto?

-Lo afronto con ilusión y ganas, pero con la responsabilidad y la seriedad que ello conlleva.

-También ha sido concejal esta legislatura ¿En qué aspectos se ha centrado la labor de oposición?

-Nuestra labor se ha centrado en controlar y fiscalizar la gestión del gobierno y, en este sentido, puedo decir que hemos hecho una gran faena. Por un lado, hemos presentado casi un centenar de propuestas (mociones) en esta legislatura, por otro lado, hemos detectado que los presupuestos que presentó el equipo de gobierno eran falsos, mientras que anunciaron que había superávit en 2020 y 2021, la realidad fue que faltaban 931.894,31 euros por unos presupuestos ficticios y que había facturas atrasadas de casi 2 años sin pagar por la falta de liquidez. De 2022 no nos dan explicaciones, pero el interventor nos informó en octubre pasado que llevábamos un déficit de 300.000 euros, pero las cuentas del ejercicio 2022 nos la ocultan hasta que pase elecciones.

No existe trabajo en equipo en el actual gobierno de Albalat, el PSOE va por un lado y Compromís por otro. Se han acomodado y hechos los amos del cortijo, y no hay nada peor que esto, creerse que eres el rey del reino, cuando tú te debes a tu pueblo, no tu pueblo a ti

-¿Cuál cree que ha sido el principal problema que se ha agravado en Albalat dels Sorells tras ocho años de gobierno de Compromís?

-En primer lugar, no existe trabajo en equipo, el PSOE va por un lado y Compromís por otro, entonces es difícil que las cosas salgan bien si dentro del gobierno se hacen ellos mismos oposición. Esto conlleva que, en lugar de mirar por los vecinos del pueblo, se centran en ellos mismos a ver quién se pone más medallas. Luego, falta dinero y se echan la culpa entre ellos. Por otro lado, la comodidad, se han acomodado y hechos los amos del cortijo, y no hay nada peor que esto, creerse que eres el rey del reino, cuando tú te debes a tu pueblo, no tu pueblo a ti. Han antepuesto sus intereses personales al del pueblo y eso es un fallo enorme. A Nicolau y Yolanda se les ha acabado antes de tiempo el proyecto, están agotados física y políticamente. En estos momentos es un gobierno zombi que no sabe por dónde tirar.

-¿Cuál es la primera medida, la más urgente, que acometería usted si el 28 de mayo es elegido alcalde de Albalat dels Sorells?

-Tomaría dos medidas. Una sería ofrecer una escuela infantil gratuita, sin excusas. La educación no puede ser vista como un privilegio al alcance de pocos, la educación es un derecho. La otra medida es intentar paralizar el proyecto del Centro de Día antes que empiecen a construirlo para poder ofrecer a los vecinos un Centro de Día, pero también una residencia. Es decir, que el mismo edificio esté equipado para que sea centro de día y también residencia. Nuestros mayores no tienen el por qué irse a otros pueblos lejos de Albalat los últimos años de sus vidas. Es lo mínimo que podemos hacer, devolverles todo lo que han luchado por nosotros. Esto es lo más urgente por cuestión de tiempo, pero hay muchas más necesidades que pondrían en marcha, como la atención a nuestros mayores, una escuela matinera más amplia, reformar del polideportivo, poner en marcha un proyecto para los jóvenes, que en estos momentos no pintan nada…

-Albalat dels Sorells es uno de los pueblos con menor población de l’Horta Nord, pero sin embargo tiene un gran potencial económico ¿Cómo cree que el Ayuntamiento debe aprovechar ese potencial para traer riqueza e inversiones?

-Exactamente. Por un lado, estamos ubicados en un lugar estratégico, a 7 km de Valencia capital. Además, como bien dices, hemos sido muchos años la envidia de toda la comarca de L’Horta Nord con el gobierno del Partido Popular que fue quien consiguió traer Mercadona a nuestro término, lo que supone un gran motor económico para nuestras arcas. Un dinero que los vecinos no estamos viendo repercutido como toca porque está sirviendo para tapar el ‘pufo’ que han dejado Yolanda y Nicolau.

Pero es que, para más inri, Mercadona quiso ampliar los terrenos y adquirir 15.000 metros cuadrados más, ya con Nicolau y Yolanda en el Ayuntamiento, y en lugar de ingresarnos los 9 millones de euros que estaban valorados esos terrenos, el equipo de gobierno aceptó un trueque: ceder el terreno a Mercadona a cambio de 2 naves y 6 solares que están valorados en poco más de 3 millones de euros. Es decir, nos han hecho perder 6 millones de euros. Pero es que tampoco han aprovechado el momento para poner en marcha un programa para que contraten en Mercadona a personal del pueblo. Tampoco están trabajando en acordar con Mercadona que traiga a Albalat su razón social (ahora está en Tavernes) para así que se ingresaran otros tributos como el IAE o el Impuesto de vehículos de tracción mecánica, bajando el impuesto al 50%, no sólo es que los vecinos pagarían menos, sino que Mercadona pagaría aquí ese impuesto de sus más de 3.000 vehículos, lo que supondría otro millón de euros extra anualmente.

En definitiva, para hacer frente al desafío que se nos viene con la ampliación de las oficinas centrales de Mercadona, lo primero que debemos hacer es elaborar un plan de crecimiento en materia de urbanismo, servicios, formación, comunicaciones y accesibilidad, y todo ello pasa por tener unas cuentas saneadas y un gobierno estable.

El gobierno actual nos ha hecho perder 6 millones de euros con Mercadona. Pero es que tampoco han aprovechado el momento para poner en marcha un programa para que contraten personal del pueblo o que trasladen la sede social

-Albalat dels Sorells ha sido tradicionalmente un pueblo donde ha ganado el centro derecha, pero Compromís lleva en el gobierno ocho años ¿Cómo piensa atraer al PP la mayoría del voto? ¿Va a hacer fichajes en su equipo?

-Compromís ganó porque nuestros votantes nos castigaron y con razón. Hubo mucha corrupción a nivel nacional y autonómico y los pueblos sufrimos el castigo, a pesar que en Albalat nunca ha habido mal gobierno (en esta legislatura, con Compromís y PSOE es la primera vez que las cuentas no cuadran). Pero aquello ya forma parte del pasado, de hecho, presento una lista renovada, nunca ha habido un porcentaje tan alto de renovación. El 50% de las personas que me van a acompañar son caras nuevas, personas que no estaban afiliadas en el partido y que han querido sumarse.

Estoy muy contento y orgulloso de la lista conseguida, he conseguido confeccionar una lista de peso. La candidatura la compone un grupo transversal que represente los distintos ámbitos y sensibilidades del municipio, personas muy válidas, y juntos vamos a gobernar para toda la ciudadanía, sin discriminar porque uno sea de un color u otro. La gente está harta de la ideología y el sectarismo y vamos a demostrar que Albalat no va de colores, Albalat va de personas.

-Usted además de en la política ha estado vinculado al mundo de los ‘bous al carrer’. Si es elegido alcalde ¿Va a compatibilizar ambas profesiones?

-Si soy elegido alcalde tendré que hacer una pausa. Pienso que para ser un buen alcalde y atender realmente bien las necesidades de los vecinos, tienes que estar implicado al 100%, no puedes estar a medio gas, pues se es alcalde 24 horas.

Pediremos a la Generalitat acabar la principal calle de Albalat y que se haga cargo de la gestión de la residencia para que no nos cueste dinero a los vecinos

-El 28 de mayo también votamos en las elecciones autonómicas, ¿Confía en una victoria del PP y de Carlos Mazón en la Generalitat?

-Por supuesto, estoy seguro que el PP va a arrasar. La gente ya no aguanta 8 años más de este desgobierno, ya hemos tenido suficiente. Es un pitorreo lo que pasa en Valencia, subvenciones a familiares, a entidades independentistas, encubrimiento de violaciones, insulto a nuestras costumbres y tradiciones, etc. Como dijo Abraham Lincoln, "Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo. Puedes engañar a algunos todo el tiempo. Pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo".

-Si es alcalde de Albalat dels Sorells a partir del 28 de mayo ¿Qué reivindicaciones e inversiones va a exigir a la Generalitat y al Gobierno de España?

-Por un lado, poder acabar la principal calle de Albalat, el último tramo que está por arreglar con agujeros en el asfalto, sin iluminación y con un sistema de tuberías ya viejo. También exigiremos que la Generalitat se haga cargo de la gestión de la residencia para que no nos cueste dinero a los vecinos.

P-or último, díganos en una frase por qué Javier González ‘Viza’ es el alcalde que necesita Albalat dels Sorells

-“Porque voy a gobernar para todos”. Fíjate qué frase más corta, y qué simple. Pero el actual equipo de gobierno ni gobierna para todos (sólo para los suyos), y ni tan siquiera gobierna.