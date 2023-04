Arturo Torró ve la “mano negra” del PSOE en su condena para influir el 28M

El ex alcalde de Gandia condenado por el caso Tele 7 denuncia que Marlaska y Diana Morant conocían la sentencia hace días y que hay una intencionalidad de afectar a las elecciones

El ex alcalde de Gandia, Arturo Torró, no se ha quedado callado tras la sentencia que le condena a tres años y medio de prisión por malversación en la adjudicación de los servicios de comunicación audiovisual en el denominado caso Tele 7. El ex alcalde ve detrás la mano del PSOE y una intención de influir en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo.

En un comunicado, Arturo Torró recuerda que hay posibilidad de recurso -no es sentencia firme- y ha señalado directamente dos nombres: el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y la ministra de Ciencia, Diana Morant, que fue alcaldesa socialista de Gandia. Ambos según Arturo Torró conocían previamente la sentencia y habrían difundido antes la condena.

“¿Cómo la ministra Diana Morant, que se sienta todos los martes con el ministro Marlaska en el Consejo de Ministros, afirma públicamente en un mitin celebrado el pasado 2 de abril en Gandia, que me condenan? ¿Cómo, con anterioridad a la publicación de la sentencia, el ministro Marlaska puede hablar del asunto en los corrillos “festivos” de Madrid?”, se ha preguntado Arturo Torró.

Que la sentencia salga justo ahora a mes y medio de elecciones también es sospechoso para Arturo torró: “¿Cómo es posible que se celebre el juicio en diciembre y sale la sentencia justo antes de elecciones? ¿Cómo desde marzo del año 2022 se da fecha para diciembre del mismo año para que la sentencia coincida antes de elecciones? ¿Cómo la sentencia positiva de Diana Morant, publicada ayer mismo, también sale antes de elecciones?”.

Arturo Torró critica además que no se le aplique, como a los separatistas, el nuevo código penal, y carga contra el fiscal: “¿Por qué siempre es el mismo fiscal el que se presta al juego y antes de que se celebre el juicio, pide mi inhabilitación hasta en 3 ocasiones, si me declaro culpable?”.

Además, Arturo Torró recuerda “los más de 600.000 euros que se ha gastado el PSOE del dinero público de todos los gandienses del Ayuntamiento, entre abogados y costas” y que los tiempos de esta sentencia “delatan claramente una fea intencionalidad y manipulación”.