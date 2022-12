Raúl Hellín: "queremos una revolución para cambiar la vida de Sedaví"

El candidato del PP a la alcaldía destaca que su prioridad son tres ejes: la seguridad, la limpieza y el incremento de zonas verdes. "Se acabó ver a los pueblos vecinos con envidia", subraya

¿Cómo afronta el encargo de volver a ser el candidato del PP a la alcaldía de Sedaví y que expectativas tiene?

Con muchas ganas de darle la vuelta a todo, no quiero utilizar la palabra cambio porque ese termino lo han devaluado los que ahora nos gobiernan, prefiero hablar de una revolución para mejorar la vida de los vecinos de Sedaví.

Vamos a centrarnos en las personas y tendremos tres pilares básicos que va a ser la seguridad, la limpieza y el incremento y mejora de las zonas verdes, todo ello reduciendo los impuestos a nuestros vecinos.

¿En qué sentido ve que hay problemas en Sedaví en esos tres ejes?

El problema de la seguridad en Sedaví es grave, de ello hablan las constantes referencias a nuestro municipio en las secciones de sucesos de los periódicos. Necesitamos desde luego un refuerzo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, pero en el ámbito municipal la Policía Local puede ayudar a disuadir pequeños actos criminales, una policía en la que es evidente la falta de medios personales y materiales, nuestra intención es reforzar la plantilla de Policía Local.

Las calles de Sedaví están sucias como consecuencia de la nefasta gestión de las contratas municipales de limpieza y recogida de residuos por el Gobierno Municipal de Sedaví, también necesitamos mejorar e incrementar nuestros jardines.

Queremos dar un aire nuevo a Sedaví porque estamos cansados de mirar de reojo a los pueblos vecinos que si tienen gobiernos municipales competentes que han sabido aprovechar las oportunidades que nuestro Alcalde ha desaprovechado y nosotros podemos ser igual o más.

¿Considera que el actual equipo de gobierno del socialista José Francisco Cabanes está agotado?

Sí, es un gobierno que está agotado y que ya viene de la legislatura anterior cuando gobernaba con Compromís. Ahora el PSOE está en solitario con 7 concejales, pero Compromís sigue haciéndole de muleta. Es un gobierno con falta de ideas, escasa imaginación y ausencia completa de ganas de dar una visión nueva a problemas como las zonas verdes, siendo el municipio con menos zonas verdes, o la falta de vivienda para jóvenes, que se tienen que ir fuera de Sedaví porque no hay vivienda de protección oficial o vivienda asequible la que se puedan acceder.

¿Qué pasa en Sedaví con la construcción de nueva vivienda y nuevas zonas verdes?

Necesitamos zonas verdes porque nuestro municipio no cumple con los estándares mínimos urbanísticos de zona verde por habitante, hay que hacer lo posible por cumplir la ley, hay que aumentar y mejorar los jardines de Sedaví.

Pero es que Sedaví tiene su PAI paralizado por el gobierno del Botànic, un PAI que proyectaba la construcción de viviendas, zonas verdes y dotaciones públicas.

El Gobierno Autonómico con la Ley de la Huerta ha impedido que se usen esos terrenos que iban a permitir la expansión urbanística de Sedaví, en la actualidad esos terrenos tienen huertas abandonadas e improductivas, campos de maleza que podrían ser zonas verdes para Sedaví.

A otros pueblos de similar configuración al nuestro, si les han permitido un desarrollo urbanístico de sus municipios en beneficio de la calidad de vida de sus vecinos, nosotros también podremos si yo soy alcalde en 2023.

Y en estos cuatro años al frente de la oposición, cuál crees que ha sido el problema más acuciante de Sedaví

Absolutamente la gestión, la gestión es nefasta. Tenemos el ejemplo del edificio multiusos que se tenía que haber inaugurado en diciembre de 2019 y estamos a diciembre de 2022 con la obra recién acabada. A mitad de obra, la empresa dejó de ejecutarla porque pedía más dinero. El Grupo Municipal Popular cuando se licitó y se sacó el concurso, advertimos que los números no salían, pero ellos siguieron tirando para adelante pese a que ese edificio no era económicamente sostenible.

Se paralizó la obra porque la empresa constructora pidió 200.000 euros más, se resolvió el contrato, pero la sorpresa es que cuando vuelven a licitar permiten a la empresa que han tirado que se vuelva a presentar pese a sus incumplimientos previos, cuando la ley te da mecanismos para de evitarlo. Al final nos encontramos con una obra que no tiene nada que ver con el proyecto inicial.

Tú ves el proyecto inicial que el gobierno municipal presentó y lo comparas con el resultado final que tenemos en la actualidad y no tiene nada que ver, tampoco con el proyecto que en su momento tenía el Partido Popular, no solamente por la estética sino por la mayor calidad y prestaciones que tenía nuestro borrador.

Cuando vas por la calle en Sedaví, ¿los vecinos te transmiten esa necesidad de cambio o revolución para las próximas elecciones?

Por supuesto, la gente quiere algo nuevo. Está cansada de ver las calles sucias, de que no se baldee nunca las calles. Salgo a trabajar por la mañana y veo como pasa el camión por Alfafar y no por Sedaví. Los vecinos se ven afectados por la falta de efectivos de la Policía Local y la ausencia de medios materiales. El tema de las zonas verdes es de lo que más reclama la gente. Si queremos ir con la familia a tomar una merienda o celebrar el cumpleaños a un parque tienes que ir a otro municipio, y nosotros queremos revertir esta situación.

Has hablado de los municipios de alrededor, que están en mejor situación que Sedaví, algunos gobernados por el PP como Alfafar o Massanassa ¿Qué diferencias de gestión notas?

La gente en Sedaví sólo tiene que cruzar una calle que nos separa de Alfafar y te das cuenta de lo que cambia y no solo en el plano físico, también en el talante de los gobernantes: en la cercanía, en la transparencia, en saber escuchar a los vecinos.

¿Crees que el gobierno del PSOE de Sedaví padece desconexión con la sociedad?

Totalmente. Al final hay que evolucionar y ellos están totalmente desconectados de lo que le pide hoy la gente. Lo mismo que dice la gente a ellos a mí me lo reclaman, lo que pasa es que yo no estoy gobernando para poder dárselo. Cuando gobierne se lo daré.

Algo que además lleva muy mal el gobierno de José Francisco Cabanes es que no aceptan las críticas. Que cuando les dicen las realidades no las quieren ver y encima se molestan y se enfrentan a muchos de los vecinos, incluso parece como que les estén corrigiendo.

Hay vecinos que han hecho un escrito al Ayuntamiento y que les ha llamado alguien diciéndole que esa queja no la comparten ¿Perdona? Un vecino del pueblo tiene la capacidad de poder poner una reclamación y no tiene que llamar nadie para corregirle.

Ahora estamos en un momento en el que no hay mayorías absolutas o es muy difícil obtenerla, ¿Estarías dispuesto a, en el caso de sumar una mayoría alternativa, a hablar con otros partidos políticos?

Sin lugar a dudas, si me llegan los números para poder gobernar, hablaré con quien tenga que hablar. Nuestra acción de gobierno se centrara en las personas por encima de los colores políticos. Todo lo que sea bueno para Sedaví, venga la propuesta de quien venga, será bien recibida.

Lo que no puede ser es que en Sedaví no se lleven a cabo muchísimas propuestas, incluso aprobadas por unanimidad en el Pleno, solo porque sean iniciativa del Partido Popular. Llevamos casi cuatro años de mociones presentadas, siendo la primera la de retransmitir los plenos online, y no nos han tomado en cuenta prácticamente ninguna, y vuelvo a incidir, incluso las que han votado a favor el equipo de gobierno.

¿No se retransmiten los plenos?

Somos el único municipio de la comarca en el que tú no puedes ver el pleno del Ayuntamiento en directo, y si entras en el portal de transparencia del ayuntamiento tienes que ir al año 2020 para poder encontrar alguno.

Estamos en la era digital y qué menos que si yo quiero ver a los representantes de mi pueblo, a los que hemos elegido democráticamente, en el pleno del Ayuntamiento debatiendo lo importante del municipio, lo más normal es que me den la capacidad de poder hacerlo.

Están retransmitiendo por Facebook todo lo que quieren, hay de todo, pero los plenos del Ayuntamiento no, eso no interesa. Este gobierno del PSOE no quiere que se sepa la realidad. Tengo clarísimo que el primer pleno que se celebre siendo presidente de la corporación se retransmitirá.

Y como has comentado, ¿no cierras la puerta a hablar con nadie sea Vox o sea por ejemplo Compromís?

Lo que no voy a hacer nunca es poner cordones sanitarios como nos han hecho al PP, hablaré con todos siempre que sea en beneficio del municipio porque Sedaví está por encima de cualquier sigla política.

¿Tienes pensado ensanchar la base del PP con fichajes de la sociedad civil?

Si te refieres a las listas, todavía no estamos pensando en eso, pero hay mucha gente con la que contar y eso es bueno. Gente que viene a trabajar para un proyecto, gente válida, que te presenta un proyecto para una concejalía y quiere incorporarse.

¿Consideráis que el actual gobierno de José Francisco Cabanes reivindica lo que necesita Sedaví?

Nosotros estamos al 100% con el enterramiento de las vías y seguimos peleando para que se haga realidad con cargo a los fondos europeos aprovechando el eje pasante de Valencia y que en todo el montante económico supone apenas un 5% de toda la obra.

Hemos presentamos enmiendas para mejorar la asistencia sanitaria en Sedaví, donde tenemos muchísimos problemas. Son diarias las quejas de los vecinos que piden cita telefónica o presencial y se les cita 15 o 20 días más tarde.

Esa situación se tiene que acabar y tiene que haber una respuesta firme por parte del Ayuntamiento y del alcalde. Sedaví es y tiene que ser lo primero, reivindicar y luchar de manera real, sin postureos para la foto, lo bueno para Sedaví aunque te enfrentes a un estamento superior dirigido por tu mismo partido, es este caso a la Conselleria de Sanitat. Como he dicho antes, lo primero Sedaví.

También reivindicamos mejoras en la red de aguas pluviales. Separar las aguas fecales y pluviales y así, solucionar el problema de posibles contaminaciones de aguas fecales en la albufera y evitar situaciones desagradables de nuestros vecinos como por ejemplo inundaciones en sus plantas bajas y garajes.

Para ir terminando, el mismo día de las elecciones municipales es el de las autonómicas, ¿qué expectativas tiene de un cambio en la Generalitat Valenciana? ¿Y en el Gobierno de España?

La gente te para por la calle, te anima y te apoya, se nota un cambio de ciclo a nivel local que va a ser posible también a nivel autonómico y esperemos que a nivel nacional.

Noto ilusión, gente que está decepcionada con aquellos que prometieron un cambio y que lo han provocado, pero a peor. Vecinos que se quiere sumar a un proyecto ilusionante, de todos y para todos.

Creo que podemos ganar y creo también que los vecinos quieren un tiempo nuevo para Sedaví, yo voy a poner todas mis fuerzas, mis ganas y mi ilusión en ello.