El PP de Alzira manda a Mazón un escrito pidiendo retirar el candidato designado

El Comité Electoral del PP de Alzira envía un comunicado con firmas de los militantes y de la dirección rechazando a José Luis Palacios y proponiendo a José Andrés Hernández

Sigue la pugna entre el PP de Alzira y la dirección regional del PPCV tras darse a conocer que desde la ejecutiva que preside Carlos Mazón se apuesta por el ex concejal José Luis Palacios para ser el candidato a la alcaldía en la capital de la Ribera frente al actual portavoz y presidente del PP de Alzira, José Andrés Hernandez, decisión que ha levantado mucha polvareda, con militantes recogiendo firmas e incluso amenazando con darse de baja del partido o dimitir de dsus cargos en la ejecutiva.

Desde el Comité Electoral del PP de Alzira siguen adelante y se ha aprobado por unanimidad cumplir el mandato de la ejecutiva y proponer a José Andrés Hernández como candidato a la alcaldía de Alzira. Asimismo, informará en un escrito a la dirección del PPCV de Carlos Mazón de la petición de la militancia de comunicar a José Luís Palacios su no aceptación como candidato, tal y como explica el comunicado del Comité Electoral del PP de Alzira al que ha tenido acceso ESdiarioCV.

El pasado jueves tuvo lugar el Comité Ejecutivo del PP Alzira, el cual además de ser abierto a cualquier militante que quisiera asistir, congregó a más de 65 personas en su sede local, según el comunicado del Comité Electoral. En dicha asamblea los miembros allí presentes aprobaron por unanimidad realizar una serie de mandatos al Comité Electoral Local del PP de Alzira, “no sin antes mostrar su indignación y perplejidad tras conocerse la imposición de un candidato ajeno al partido por parte de la dirección regional, sin tan siquiera haber sido consultado”.

Por un lado, “se propuso efusivamente que se elevara la propuesta de José Andrés Hernández como candidato a la alcaldía por considerar los presentes que además de ser el único con el que pueden obtener resultados electorales que les permitan gobernar la ciudad, muchos de ellos lo pusieron como condición para seguir afiliados al partido y no presentar su dimisión en contestación a dicha imposición.”

“En segundo lugar -señala el Comité Electoral del PP de Alzira- también se solicitó que se comunicara fehacientemente al candidato impuesto por la dirección regional, José Luís Palacios, que no se prestara a aceptar tal designación por parte del PPCV al no ser el candidato que los afiliados de Alzira consideran oportuno, sin tratarse de ninguna cuestión de carácter personal contra el mismo, sino por no considerar la militancia que sea la mejor opción y no existir causa que justifique tal imposición”.

“En tercer lugar, los afiliados pidieron hacer llegar tal petición al presidente regional Carlos Mazón, en un escrito con las firmas de todos los presentes entre los que se encontraban la práctica totalidad del Comité Ejecutivo, así como de afiliados y simpatizantes que tras dicha reunión se han movilizado en distintos barrios de la ciudad para recabar firmas en apoyo de tales pretensiones”, señala el comunicado del Comité Electoral.

En la reunión mantenida por el Comité Electoral Local, el organismo “decidió por unanimidad cumplir con el mandato de la Ejecutiva y proponer a José Andrés Hernández que acepte su designación como candidato a la alcaldía de Alzira”.

“Tenemos la obligación de cumplir con lo ordenado por el Comité Ejecutivo Local. Este órgano tiene la obligación de elevar la propuesta de candidato que pensamos que reúne las características necesarias para optar a ganar la alcaldía de nuestra ciudad. No se trata de ir contra nadie, sino dejar que sean los militantes de Alzira, los que elijan quién es el mejor candidato para recuperar la alcaldía en estos momentos. Esperamos que Hernández acepte en los próximos días tal designación”, concluye el escrito del Comité Electoral del PP de Alzira.