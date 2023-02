El gobierno de Almàssera deja a siete familias sin el programa ‘menjar a casa’

El PP denuncia que la Generalitat dejó de prestar este servicio el 31 de diciembre y el Ayuntamiento que dirigen PSOE, Compromís y Podemos no lo ha asumido

El equipo de gobierno de Almàssera conformado por PSOE, Compromís y Podemos ha dejado a siete familias sin el servicio conocido como 'Menjar a Casa' -servicio de comida a domicilio para personas dependientes- desde el pasado día 1 de enero, según denuncia el PP de la localidad que dirige Emilio José Belencoso.

En concreto, el 31 de diciembre la Generalitat dejó de prestar el servicio, el cual debería ser asumido por los ayuntamientos que desearan continuar prestándolo. Sin embargo, desde el equipo de gobierno que dirige el socialista Ramón Puchades, no se han realizado los trámites para continuar con el servicio.

“La Conselleria va a continuar haciendo su aportación económica para el servicio, pero la gestión y la contratación debería ser asumida por los Ayuntamientos” señala portavoz del PP, Emilio J. Belencoso, criticando duramente al equipo de gobierno “pues han dejado a nuestros vecinos un mes sin este servicio, son usuarios dependientes, que tienen dificultades para poder hacer la compra diaria, problema de movilidad que les impiden poder cocinar sus propias comidas”.

“¿Por qué en 7 meses no se ha hecho nada hasta que se ha dejado de prestar el servicio? Es una sinrazón y demuestra la mala planificación que hay en nuestro Ayuntamiento”, indica Belencoso, recordando que “el Ayuntamiento de Almàssera ha perdido ya varias subvenciones por una mala gestión”.

“La primera de ellas fue una destinada a la contratación de personas desempleadas con un importe de 30.000 euros por tramitarla fuera de plazo, la semana pasada tuvieron que devolver cerca de 90.000 euros a la Diputación de una ayuda destinada al área de servicios sociales por no justificar los importes, y ahora se suma la suspensión del programa menjar a casa durante al menos, el mes de enero por no tramitar el servicio después de estar advertidos de que la Conselleria no lo iba a continuar desde el mes de julio”, ha concluido Belencoso.