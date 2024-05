Los vecinos rechazan el parche de Adif para el 'paso de la muerte' de Alfafar

La Plataforma Pel Soterrament advierte de que "seguirá habiendo arrollamientos por imprudencias y suicidios además de problemas de Salud Mental"

Los vecinos de las localidades afectadas por el conocido como 'el paso de la muerte' de Alfafar por su alto índice de mortalidad rechazan el parche que propone Adif. Los afectados agrupados en la Plataforma pel Soterrament de las vías en Alfafar-Sedaví-Benetússer, exigen enterrarlas de forma urgente recordando que el proyecto de construir un túnel peatonal no acabaría con todos los problemas. "seguirá habiendo arrollamientos por imprudencias y suicidios además de problemas de Salud Mental por el tracatrá".

El contador de muertos asciende cada año en el paso a nivel más mortífero de España y ya son 77 víctimas mortales arrolladas por el tren. Históricamente, desde hace décadas, los vecinos y los ayuntamientos colindantes vienen demandando al Gobierno el soterramiento de las vías. Y es que además de los arrollamientos, produce perjuicios acústicos y de tráfico de vehículos. Plataforma Pel Soterrament recuerda que son 703 las denuncias que se han presentado al Ayuntamiento de Alfafar por parte de vecinos con problemas de Salud Mental relacionados con la problemática del tren, recogidas de entre los habitantes de Alfafar, Sedaví y Benetússer.

"Todos y cada uno de los problemas que supone la existencia del paso a nivel incumplen objetivos de la Agenda 2030 y, en consecuencia, deben ser solucionados con inmediatez. Nos basamos, concretamente, en el Objetivo número 3 (Salud y Bienestar) y en el Objetivo número 11 (Ciudades y Comunidades Sostenibles)", denuncia la Plataforma.

Tras la reunión que tuvo lugar el pasado 17 de Mayo en la sede de Adif en Madrid con los alcaldes de las citadas las poblaciones valencianas, Adif dio a conocer una solución "amable" con espacios verdes que no e entierra las vías a su paso por el núcleo urbano, sino que construye un túnel peatonal. Desde la Plataforma que "no se han tenido en cuenta gran parte de los problemas que su paso ocasiona a los vecinos hayan". "Con la propuesta de Adif no habrá señales acústicas pero el paso del tren (“el tracatrá”) se seguirá escuchando, seguirá habiendo una estación en curva en contra de la normativa vigente, las vallas permitirán el acceso a las vías por pasos no autorizados y seguirá habiendo arrollamientos por imprudencias y suicidios", ha advertido.

Además, lamenta que "seguiremos viendo y escuchando el tren tanto en la calle como en nuestras casas, nos veremos expuestos a robos y violaciones y tendremos miedo de atravesar el paso ciclopeatonal, seguiremos teniendo dificultad para acceder a colegios, centro de salud, mercado o ayuntamiento dada la cantidad de escaleras existentes y la longitud de las rampas proyectadas, y el paso podrá inundarse como ya ocurre con los que se construyeron antaño".

En definitiva, la Plataforma ha rechazado "por completo" el proyecto propuesto por Adif y continúa reivindicando la necesidad del soterramiento con urgencia.