Xàtiva pierde la condición de municipio turístico…y el alcalde de fotos en FITUR

El PP denuncia que Roger Cerdà no ha hecho nada por mantener esta condición pese a que el decreto es de hace tres años. Sanchis: “Tenemos el mejor sector pero los peores gestores en el Ayto”

El presidente del Partido Popular de Xàtiva, Marcos Sanchis, ha revelado que el municipio de Xàtiva “ha perdido la condición de municipio turístico” tal y como demuestra el listado de municipios turísticos de la Generalitat Valenciana.

En concreto, la dirección general de Turismo de la Generalitat Valenciana ha hecho públicos los municipios con el estatus de “municipio turístico de la Comunitat Valenciana” según el Decreto 5/2020 de 10 de enero del Consell donde “Xàtiva no aparece, una condición que antes teníamos y que se perdió el 18 de enero de 2022, hace un año, por el transcurso del plazo de dos años sin que el Ayuntamiento de Xàtiva procediera a acreditar su adaptación a los criterios y cumplimiento de las obligaciones establecidos en el Decreto ”, indica el también concejal del PP en el Ayuntamiento.

El candidato del PP a la alcaldía ha señalado que “si cambió el decreto que regulaba la figura del municipio turístico, desde el Ayuntamiento de Xàtiva que dirige el socialista Roger Cerdà parece que no se enteraron y no procedieron a la adaptación de Xàtiva como municipio turístico, que lo era desde el año 2000. Es decir, tuvieron dos años para hacerlo, desde que se publicó el Decreto en enero de 2020, y han tenido un año para solicitar de nuevo la declaración, una vez dejaron que se perdiera para la ciudad, tiempo suficiente, para que Xàtiva estuviera en la lista de municipios turísticos, que hoy en día no lo está”

Para Marcos Sanchis, “estamos ante un nuevo caso de dejación absoluta de funciones del equipo de Roger Cerdà en un aspecto tan importante para nuestra economía como es el turismo, tres años es tiempo de sobra para poder tramitar la declaración de municipio turístico. Por eso, desde el PP exigimos al alcalde explicaciones de qué ha podido pasar y que tome cartas en el asunto, o si no, que admita su total ineficacia para dirigir nuestro municipio”.

“Este dato de que Xàtiva está fuera de la lista de municipios turísticos coincide además con la semana de FITUR en Madrid, a la que seguro que Roger Cerdà y algunos de sus concejales van a hacerse un carrusel de fotos presumiendo de oferta turística cuando aquí en Xàtiva tienen sin hacer el trabajo más básico”, explica el presidente del PP.

El candidato a la alcaldía de Xàtiva ha pedido por tanto al alcalde Roger Cerdà “menos fotos, menos anuncios que son un brindis al sol con nuestro turismo, y más trabajo, más trabajo para recuperar las cifras de visitantes de antes de la pandemia que otros municipios han alcanzado y Xàtiva no, más trabajo para recuperar el trenet turístico que lleva otros tres años en un almacén, o más trabajo para tramitar ante la Generalitat la condición de municipio turístico para Xàtiva”.

Marcos Sanchis ha hecho una defensa del sector turístico de Xàtiva, señalando que “tenemos un patrimonio envidiable, siendo la cuna histórica de los papas Borja, a los mejores profesionales turísticos, unos comercios locales y tradicionales que atraen a numerosos compradores, o una gran red de hostelería de gran calidad y variedad, pero el problema es que tenemos a los peores gestores al frente del Ayuntamiento de la localidad”.

“A muchos municipios ya les gustaría tener todas las oportunidades turísticas que ofrece Xàtiva, con su castillo, la Colegiata, las ermitas, iglesias y palacios… pero sin embargo parece que desde el gobierno de Roger Cerdà tienen la visión muy corta. Nuestro sector turístico es de gran nivel y merece que el alcalde esté también al mismo nivel y no tres pasos por detrás”, ha subrayado Marcos Sanchis.

El candidato del PP a la alcaldía ha considerado que “Roger Cerdà y el PSOE una vez más vuelven a rebajar a Xàtiva de condición y la población pierde: perdemos los juzgados de violencia de género, perdemos cifras de visitantes y ahora perdemos la condición de municipio turístico. Con el PSOE siempre pierde Xàtiva en lugar de ir para adelante”. “Necesitamos un cambio de rumbo urgente en las próximas elecciones, que los socialistas se hagan a un lado para que dejemos de perder oportunidades e impulso y Xàtiva vuelve a ser una de las capitales valencianas de referencia”, ha concluido Marcos Sanchis.