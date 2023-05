Vox Llíria propone más policía, limpieza y menos zona azul con "el voto seguro"

El candidato a la Generalitat Carlos Flores denuncia en "la última cacicada de Joan Ribó que con dinero público y trabajadores públicos retira los carteles electorales de Vox en Valencia".

Vox Llíria ha presentado sus principales propuestas en un acto arropados por el candidato a la Generalitat, Carlos Flores, y la diputada en Las Cortes, María Ángeles Criado. El candidato del partido en Llíria, José Luís Milio, ha trasladado a los asistentes el proyecto de Vox para el municipio que pasa por una mejora de la movilidad, eliminando la zona azul, garantizar los servicios a las urbanizaciones, limpiar Llíria y convertirla en una ciudad segura mediante la creación de una brigada de proximidad.

Será "prioridad" de Vox el impulsar el "extraordinario y amplio" patrimonio cultural de esta ciudad para darlo a conocer y compartir su historia con el resto de ciudadanos. "Potenciaremos un turismo cultural que a la vez dé vida a la ciudad y beneficie a lo nuestros negocios" ha reivindicado José Luís Milio tras hacer un repaso por la diversidad cultural e histórica de la localidad.

Por un lado, Vox apuesta por mejorar la movilidad ampliando las paradas de autobuses y estudiando la creación de un bono de transporte público en Llíria. También se ampliarán los programas de ayuda a domicilio para personas mayores. La movilidad en Llíria pasa por la eliminación de la zona azul y la creación de más aparcamientos públicos.

En materia de limpieza, el candidato José Luís Milio ha lamentado que sea "una pena que Llíria no está limpia". Para solventarlo se replanteará todo el modelo de recogida de residuos. En el caso de las urbanizaciones se asegurarán de que se recoja la poda, no como sucede actualmente, así como se comprometen a garantizarlos suministros básicos de alumbrado y depósitos de agua potable.

Respecto a la seguridad, José Luís Milio ha cargado contra los partidos del Gobierno municipal (Compromís y PSOE) que negaron el pasado miércoles la inseguridad que denuncian los vecinos "Llíria es una ciudad insegura, con gran cantidad de delincuencia, tráfico y consumo de drogas, okupacion, gamberrismo….", ha denunciado el candidato de Vox. "Los vecinos en general ven inseguridad en las calles, en sus casas y en sus comercios", ha continuado. Por ello Vox Llíria propone recuperar la seguridad no solo reforzando la plantilla de policía local acorde al ratio de habitantes y a la superficie a vigilar o dotando de los medios necesarios, sino también se estudiará la creación de una brigada de policía de proximidad que "a pie recorra nuestros barrios y se preocupe por las necesidades de todos nuestros vecinos y de los comercios, manteniendo así un contacto directo con la ciudadanía".

Por su parte, el candidato Carlos Flores ha reaccionado al mitin de este domingo del PP con Feijóo en la plaza de toros de Valencia donde pidió el voto unificado intentando captar el de Vox y Cs. Al respecto, Flores ha mostrado su asombro. "Me he quedado alucinado que PP pida el voto Vox" ya que recuerda que Vox surgió de las disidencias y del hartazgo del PP porque ellos "imponen la ideología de género, defienden el globalismo que quiere que seamos sumisos, prohíben el coche, etc." frente a Vox que defiende las tradiciones y "lo nuestro como en Llíria San Miguel o San Vicente con su milagro del agua".

Asimismo, ha expuesto durante su intervención que el PP "no ha reconocido todavía la batalla cultural de las ideas y principios. Han sido demócratas, liberales, etc. Hasta 20 adjetivos. Mazón vende que gestionamos mejor. Si PSOE se gasta 50 millones nosotros lo dejamos en 35M. No sé qué pasa con los 15 de diferencia. El PP dice que si el PSOE se atasca en la construcción de un hospital, nosotros lo haremos más rápidamente". "Si a ustedes les gusta el socialismo pero vestido de azul, con su camisita y su canesú", ha añadido en alusión a la canción infantil.

Vox sufre una "cacicada" al arrancar los carteles en Valencia

El candidato a la Generalitat ha denunciado en declaraciones a los medios de comunicación antes de la presentación de la candidatura de Llíria la "última cacicada de Joan Ribó" que "con dinero público y trabajadores públicos" ha retirado los carteles electorales de Vox en la ciudad.

La formación ha presentado una denuncia ante la Junta Electoral. "Hay indicios de la comisión de un delito electoral", sostiene Flores. También se ha presentado una reclamación al Ayuntamiento de Valencia pidiendo explicaciones. "Los carteles no infringen ninguna normativa estaban perfectamente asegurada, en vías asignadas con la ubicación de publicidad. De haber habido alguna irregularidad, lo normal habría sido abrir un expediente. Sin embargo, lamenta que desde el consistorio no les han respondido todavía. "Tiene más prisa en retirar nuestros carteles que en respondernos", ha criticado el candidato de Vox.

Flores también ha aprovechado su visita a Llíria para trasladar su postura sobre la caza tras la reunión con la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana. El candidato de Vox aboga por reducir las trabas burocráticas para los cazadores. "Aprovecho que está aquí el candidato de Vox, José Luís Milio, que también es cazador. Ya es hora de que el Gobierno valenciano reconozca el papel fundamental que la caza desempeña en el equilibrio ecológico y en la agricultura".