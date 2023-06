L'Ajuntament de Sagunt contrata a 65 persones per al manteniment rural

Este pla d'ocupació compta amb una inversió de 406.000 €, dels quals 324.000 € estan subvencionats pel SEPE .

L'alcalde de Sagunt, Darío Moreno, i la presidenta del Consell Local Agrari, Ana María Quesada, han rebut este matí els 58 peons i els 7 capatassos que s'han contractat per a l'execució de labors de neteja forestal i manteniment rural durant l'estiu. La inversió per a dur a terme este pla d'ocupació suma un total de 406.956 euros, 324.255 € estan subvencionats pel Servicio Publico de Ocupación Estatal (SEPE) i els 82.701 € restants procedixen d'una partida municipal.

L'acte de benvinguda ha tingut lloc a la seu del Consell Local Agrari i la presidenta d'este organisme autònom per a la gestió dels servicis agrícoles municipals ha agraït a la plantilla que vagen a fer les tasques de manteniment rural i els ha demanat responsabilitat i compromís. Així mateix, Ana María Quesada ha manifestat: "Fonamentalment, els treballs es dediquen a les zones agrícoles, però cada vegada més ens ocupem de la cura i la protecció de les zones naturals".

Per la seua banda, l'alcalde de Sagunt ha remarcat que la prevenció de riscos és un aspecte prioritari per a esta mena de treballs en els quals les onades de calor poden produir insolacions: "Quan les condicions climàtiques no permeten treballar amb seguretat s'haurà de paralitzar l'activitat per a fer descansos i pauses d'hidratació".



Les novetats en el pla d’ocupació d'enguany són la inclusió de la neteja de parcel·les municipals forestals i de treballs de reapedaçament en camins rurals, així com la incorporació d'una persona més de suport al càrrec de l'organització del servici. Les zones d'especial rellevància per a l'execució dels treballs són el vessant del Castell de Sagunt i del Teatre Romà, la zona de Les Escales, les marjals d'Almenara i dels Moros, el Grau Vell, la Font de Ribera i els horts urbans.

Les 65 persones s'organitzaran en sis colles per a esbrossar, dos persones en el camió bolquet per a la recollida de restes vegetals i una colla per a la col·locació de cartells i senyals. L'equip de treball disposarà de 7 furgonetes i un camió de bolquet, així com de 16 desbrossadores, 1 formigonera, 1 compactadora i 1 martell percutor.

Este programa d'ocupació està impulsat per la regidoria d'Agricultura, el Consell Local Agrari i el Servicio Público de Ocupación Estatal (SEPE). Cal esmentar la col·laboració del Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana (CEACV), Acció Ecologista AGRÓ i el departament de Patrimoni Cultural.