Casanova: "El único acuerdo que tiene Vinchi es con los vecinos de Chiva"

Fernando Casanova, teniente de alcalde de Chiva prácticamente toda esta legislatura con el acuerdo de Gobierno con Compromís, encabeza de nuevo la lista de Vinchi (Vecinos Independientes de Chiva) con la intención de ser el próximo alcalde. ESdiario CV ha hablado con él acerca de cómo se prepara esta recta final de cara a las próximas elecciones, su pacto con Compromís, el futuro de Chiva...

-¿Cómo se explica que Chiva, un municipio de poco más de 15.000 vecinos, cuente con tantas candidaturas a las elecciones municipales?

Pues es una muy buena pregunta y te puedo decir que no es la primera vez que me la hacen. En mi opinión, Chiva cuenta con mucha gente comprometida con su pueblo y quieren aportar desde la política su granito de arena a mejorarlo. La situación geográfica de Chiva y como está distribuida la población, hace que surjan más partidos.

En este sentido, quiero aprovechar que en la lista con la que concurre a las elecciones VINCHI contamos con vecinos de urbanizaciones, diseminados y el casco urbano. Nosotros somos un partido en el que todos los ciudadanos chivanos pueden verse representados y así lo hemos demostrado durante nuestros años gobernando. Las urbanizaciones y diseminados son el 50% de la población y tienen que estar representadas en las listas de los partidos que se presentan, por eso en nuestra lista somos los únicos que realmente cumplimos esa integración.

- Hasta dos meses antes de concluir la legislatura ha habido estabilidad en el gobierno local y su formación, con dos concejales, ha permitido a Compromís un gobierno estable, ¿qué ha pasado en la recta final?

Nosotros nos posicionamos en contra de algunos proyectos que habían propuesto nuestros socios de gobierno y lo hicimos públicamente porque somos un partido independiente que solo mira por el interés local. Estas son las razones que me comunicó el alcalde para retirarme las concejalías. Creo que esta pregunta se la deberían hacer a él, aunque el otro día en el pleno llegó a decir que estaría dispuesto a volver a reeditar un pacto con nosotros. Creo que esta decisión ha sido una decisión política la cual la ciudadanía no llega a entender y al final son los ciudadanos los que salen perdiendo.

- ¿Se arrepiente de haber gobernado con Compromís ¿Volvería a un nuevo acuerdo con los nacionalistas?

Nosotros hablamos con todos los partidos políticos. Intentamos ver los puntos que teníamos en común y cuando hicimos el pacto con Compromís fue porque estábamos convencidos de que podíamos trabajar pensando en lo común y no tanto en las diferencias. No me arrepiento de haber pactado con ellos porque creo que es lo que nos trasladó la ciudadanía con sus votos. Respecto al acuerdo con los nacionalistas, le diré que el único acuerdo que Vinchi tiene antes de unas elecciones es puramente con los ciudadanos que deciden leerse nuestro programa electoral y nos votan para que lo cumplamos. Eso es lo que hemos hecho desde que gobernamos, cumplir con lo que votaron los ciudadanos. Ese es el único pacto que me preocupa y el único pacto que le debería preocupar al resto de partidos.

- ¿En qué está siendo útil Vinchi para los chivanos?

Pues creo que esta pregunta se contesta viendo la cantidad de partidos independientes que han surgido después de que Vinchi fuera creado hace ya 9 años. Esto es debido a que se ha visto que un partido local puede funcionar con absoluta independencia, estando a lado de los ciudadanos y preocupándose de la política real que se debe de hacer en un pueblo, que es gestionar y no la que te imponen desde arriba. Ya han sido dos alcaldes los que me han retirado las competencias por no gustarles lo que les dices, por ser íntegro y coherente con mi forma de gestionar, ya que para Vinchi nuestros jefes son los 16.000 vecinos y vecinas de Chiva.

Por nombrar algunos proyectos de los que especialmente me siento orgulloso: El pabellón, el llevar la tubería de agua potable a las urbanizaciones, el contrato de basura. El haber representado y apoyado a nuestras fiestas, las patronales en honor a la Virgen del Castillo, las del Tórico de la Cuerda, que fuera de nuestras fronteras haya llegado a su máximo apogeo y que se nos respete allá donde vamos, como referente nacional del toro en cuerda. Las fiestas de las urbanizaciones y diseminados que han contado con la mayor participación de los ciudadanos en mi etapa como concejal. En definitiva, cumpliendo con mi obligación como Concejal, que para eso fuí elegido, y representando en todos los actos al Ayuntamiento.

- ¿La comisión de investigación sobre las fiestas que usted propuso ha traído cola?

Efectivamente, algunos partidos se han dedicado más a presentar denuncias anónimas que a trabajar por Chiva, siempre con el fin de ver por donde pueden perjudicar mi gestión. Así, llevando a cabo su objetivo de no invertir un euro del Ayuntamiento en las fiestas del Tórico, de la Virgen del Castillo y de urbanizaciones. De hecho, los jefes de estos partidos piden públicamente terminar con el toro y las fiestas religiosas. Nunca se les ha visto como Concejales o Alcalde representando a la ciudadanía y uno es elegido Concejal o Alcalde para todos los vecinos y vecinas. Es mi opinión y nunca les gustó. En el intento de perjudicarme, la oficina de antifraude, creada por Podemos, emite un informe final en el que no encuentra ilegalidades, sólo manda unas recomendaciones y que se depuren responsabilidades. Por ese motivo presenté un registro de entrada pidiendo una comisión de investigación, ya que ningún concejal puede adjudicar un contrato, solo adjudica el Alcalde, la Junta de Gobierno o el Pleno. Nunca hemos tenido informes en contra. De hecho, el voto de Compromís era en contra de crear la comisión hasta el último momento que votaron a favor porque se quedaban en evidencia.

- ¿Cuáles son sus principales promesas electorales?

Son muchas y están todas plasmadas en el programa electoral de Vinchi, pero por decir alguna: Acometer, de urgencia, la circunvalación. Algo que fuimos los primeros en reivindicar. Adquirir el colegio de las Monjas, dar solución al problema del parking, impulsar el nuevo Colegio Dr. Corachán, aumento de seguridad y vigilancia en urbanizaciones y casco urbano, conectar núcleos de urbanizaciones y diseminados con el casco úrbano, promover el turismo local...

-¿Quién va a ganar las elecciones en Chiva? ¿Cuántos concejales obtendrá Vinchi?

VINCHI, no le quepa la menor duda. Creo que siempre hemos sido algo tímidos en intentar conseguir la alcaldía de nuestro municipio. Es la vez donde más conscientes somos que tenemos el mejor equipo, el mejor proyecto y la mejor gente apoyándonos para que este equipo que tiene experiencia gane las próximas elecciones municipales. Quiero ser el próximo Alcalde de Chiva.