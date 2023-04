Reme Mazzolari: “Vamos a hacer una Llíria segura y agradable para vivir”

La candidata del PP a la alcaldía de Llíria aspira a ganar por mayoría absoluta y anuncia “un plan de recuperación sin precedentes” frente a la "descoordinación" de PSOE y Compromís

El PP ganó las elecciones en 2019 pero por un pacto entre Compromís y PSOE no pudo gobernar ¿Cómo afronta la cita de este 28 de mayo? ¿Con expectativas de que ahora sí sea posible el gobierno?

Lo afronto con mucha ilusión. Estamos preparados para asumir esta responsabilidad, para transformar y embellecer la ciudad, dado el estado de abandono en el que se encuentra Llíria. Es necesario concentrar el voto en el PP para que este cambio sea posible. Por ello, pido a la ciudadanía que nos vuelva a dar su confianza y esta vez con la mayoría suficiente para gobernar.

¿Está obligado el PP en Llíria a gobernar con mayoría absoluta?

El PP es un partido de gobierno y aspira a gobernar con mayoría absoluta para poder cumplir todos y cada uno de los compromisos adquiridos con la ciudadanía. Queremos que Llíria vuelva a ser referente, recuperar la Llíria tranquila y segura, la Llíria familiar y acogedora, la Llíria bonita que invita a caminar por sus calles, la Llíria limpia, la Llíria capital de comarca de la que queremos volver a sentirnos orgullosos de pertenecer.

¿Considera que el pacto entre Compromís y PSOE en Llíria es más bien algo forzado para que no gobierne el PP que fruto de un programa de gobierno?

Así es, es un pacto de perdedores lleno de intereses personales y ambiciones individuales, falto de un proyecto común de ciudad, así ha quedado demostrado estos ocho años de desgobierno en los que los departamentos administrativos del Ayuntamiento funcionan como pequeños reinos de taifas, la descoordinación e ineficiencia hace inviable una atención responsable de los servicios municipales.

Llíria ha tenido dos alcaldes esta legislatura, Manolo Civera del PSOE y Joanma Miguel de Compromís ¿Cómo los valora? ¿Quién cree que lo ha hecho peor?

Es una pregunta difícil de responder, son muy diferentes, cada uno ha hecho lo que ha podido, pero en el fondo, la cuestión es la misma, ninguno de los dos ha conseguido ser el líder de todo el equipo. Manolo Civera acumulaba experiencia de gestión municipal, sin embargo, no supo coordinar un equipo de gobierno de coalición, pienso que aceptó el reto porque pensaba más en su promoción política fuera que en Llíria. Aún así, era líder entre los concejales de su grupo político (PSOE).

Joanma Miguel no tiene experiencia de gestión municipal, creo que aún no se ha desprendido de su visión de funcionario en muchos temas y eso le impide percibir con claridad la realidad que plantean los vecinos en determinadas cuestiones y también tomar las decisiones adecuadas, cuenta con el respeto como persona de sus compañeros pero no es líder de ninguno de ellos.

Cuál cree que es el principal problema que tiene ahora Llíria tras ocho años de gobierno del PSOE y Compromís

Sin lugar a dudas la limpieza y el mantenimiento de la ciudad. La imagen de degradación que traslada Llíria es un problema para su desarrollo económico. Queremos llevar a cabo un plan de recuperación sin precedentes para mejorar y embellecer el municipio. También la seguridad ciudadana se ha convertido en una de las principales preocupaciones de nuestros vecinos. Hay que destinar más recursos incrementando el número de agentes e instalar elementos de vigilancia en nuestras calles. Además, Llíria necesita una programación de ocio más atractiva que invite a nuestros jóvenes a quedarse en la ciudad.

En estos últimos ocho años hemos visto de todo. La situación más surrealista fue el concierto para perros por valor de 8.000 euros mientras las familias no podían llegar a final de mes por la crisis de la pandemia. Esto nos llevó a ser noticia nacional. Fue vergonzoso.

Llíria se ha caracterizado estos años por salir en los titulares de prensa por la pérdida de ayudas y subvenciones o por inversiones rocambolescas como el famoso concierto de perros ¿Cuál cree que es la situación más surrealista del gobierno de PSOE y Compromís?

En estos últimos ocho años hemos visto de todo. Han gobernado a espaldas de la ciudadanía. La situación más surrealista fue, sin duda, el anuncio del concierto para perros por valor de 8.000 euros mientras las familias no podían llegar a final de mes por la crisis de la pandemia. Esto nos llevó a ser noticia nacional. Fue vergonzoso.

La pérdida continua de subvenciones también clama al cielo, esto ha hecho que Llíria esté en el furgón de cola en comparación con otros municipios de la comarca. La parálisis de Llíria es más que evidente. La última subvención perdida del PSOE y Compromís-MOVE ha sido para la remodelación del Mercado Municipal, de 300.000 euros. Es un suma y sigue sin que haya ninguna consecuencia. Esto es inadmisible y un síntoma claro de agotamiento y de falta de proyecto para la ciudad.

También ha sido totalmente inaceptable y escandaloso recibir una subvención provincial de 15.000 euros para rehabiliar el Castellet de Bernabé, perderla por no justificar a tiempo, tener que pagar intereses de demora, y por incumplir a Ley de Patrimonio Cultural Valenciano al llevar a cabo las obras sin la previa autorización de la Dirección General de Cultura y Patrimoni, la Generalitat sanciona al Ayuntamiento de Llíria con unos 120.000 euros.

¿Qué propone el PP para hacer avanzar Llíria tras estos años? ¿Cuál es el punto principal en el que el PP va a poner todo su esfuerzo?

Vamos a poner nuestro esfuerzo en cambiar Llíria, en hacer de ella una ciudad agradable y segura para vivir. No sólo nos vamos a volcar en limpiar y mejorar nuestras calles, crear más espacios verdes y zonas de aparcamiento, sino que es fundamental, tener más presencia policial, que nuestros padres e hijos puedan disfrutar tranquilos de su ciudad, sin miedo a que nadie les amenace o les robe. Aumentaremos la video vigilancia y crearemos las comisarias de barrio, además de unidades específicas dentro del cuerpo de policía, especializadas contra la ocupación ilegal de viviendas, robos en los campos y en las urbanizaciones. Pretendemos que estos dos ejes de trabajo, sean el embrión de una Llíria que vuelva a vivir sus calles, en la que se afiancen los negocios y venga una mayor oferta comercial y de ocio.

De cara a estas elecciones del 28 de mayo ¿Ya tiene la lista preparada? ¿Va a apostar por el equipo actual de concejales y a hacer algún fichaje?

La candidatura ya está presentada en la dirección del partido. Se apuesta por el actual equipo de concejales, han trabajado duro por hacer una oposición seria y responsable. No obstante, hay algún cambio, entran personas nuevas en puestos de salida, que aportan estímulo y un aire fresco, en su conjunto son gente implicada y preparada en diferentes ámbitos profesionales que seguro pueden aportar tanto sus conocimientos como su experiencia al cambio que Llíria necesita.

Las elecciones municipales coinciden con las autonómicas ¿Espera que Carlos Mazón llegue a la Generalitat? ¿Qué inversiones reivindicaría a la Generalitat y al Gobierno si sale elegida como alcaldesa de Llíria?

Estoy convencida que Carlos Mazón va a ser el próximo presidente de la Generalitat. Y también sé que va atender las reivindicaciones de Llíria porque es una persona comprometida con esta ciudad, así lo ha demostrado siempre que nos ha visitado. Después de años de total desatención por parte del Gobierno de Ximo Puig, con el PP Llíria tendrá los recursos que necesita como es la residencia y centro de día para personas con diversidad funcional y personas mayores. Los Gobiernos del PP pusieron Llíria en el mapa sanitario de la Comunitat Valenciana con la construcción del Hospital. También será con los Gobierno del PP cuando esta infraestructura cuente con más especialidades como son pediatría y obstetricia, además de un transporte comarcal que cubra las necesidades de usuarios y trabajadores.