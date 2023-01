El PP pide el bus Pobla-Hospital Llíria frente al “boicot” de PSOE y Compromís

Los populares presentaron una enmienda para la puesta en servicio de esta línea, que lleva esperando ocho años, pero el Botànic votó en contra “engañando a sus votantes y a los poblanos”

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona, Mari Carmen Contelles, ha vuelto a reclamar la puesta en marcha de una línea de autobús al hospital de Llíria a la vez que ha denunciado el “boicot sistemático de Compromís y PSOE en todas las administraciones votando en contra de esta propuesta una y otra vez”.

En concreto, Contelles ha explicado que el PP presentó en las Cortes Valencianas una enmienda al Presupuesto de la Generalitat Valenciana de 2023 en la que reclamaba presupuesto para la puesta en marcha de una nueva línea de autobús que uniera el municipio con el hospital de Llíria, “enmienda que fue rechazada con el voto de los socialistas y de Compromís, los mismos partidos que precisamente gobiernan en el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona”.

La portavoz del PP ha recordado además que “no contentos con votar en contra, Compromís, el partido del alcalde Josep Vicent Garcia i Tamarit, y el PSOE, sus socios, llevaban la puesta en marcha de esta línea de autobús en sus programas electorales, por lo que no sólo boicotean inversiones, sino que además están engañando una vez más a sus votantes y a todos los poblanos”

“Es más, en 2015, estando Compromís y PSOE en la oposición, pedían esta línea de bus y con razón, pero fue llegar al gobierno y se han olvidado por completo. Tanto que les gusta la memoria histórica y sufren amnesia con lo que pedían hace ocho años, sólo tienen memoria para reivindicar lo que les interesa”, continúa Contelles.

Contelles ha indicado que “la puesta en marcha del hospital de Llíria, infraestructura que por cierto fue construida por un gobierno del PP, fue hace ya ocho años, y desde entonces aún seguimos esperando esta línea de autobús que dé servicio a la Pobla de Vallbona, donde además los vecinos, especialmente gente mayor, no dejan de reclamar como un servicio necesario, pero el gobierno de Josep Vicent Garcia i Tamarit como sus partidos en la Greneralitat siguen dando la espalda”.

La portavoz del PP ha indicado que “lo más surrealista es las contestaciones del alcalde Josep Vicent Garcia i Tamarit en el Pleno cuando le preguntamos por el voto en contra de Compromís a la enmienda del PP, respondiendo que no sabe lo que votan los diputados de su partido en las Cortes”.

“Esto sólo puede significar dos cosas: o el alcalde no pinta nada en su partido y no le consultan los asuntos que afectan a la Pobla de Vallbona, o que el alcalde pasa por completo de interesarse por las cuestiones del municipio ante los suyos. No sabemos cuál de las dos opciones es peor”, resume Contelles.

La portavoz popular ha indicado además que esta enmienda rechazada de la línea de autobús al hospital de Llíria “no es la única”. “PSOE y Compromís también votaron en contra de la enmienda del PP a los Presupuestos de 2023 pidiendo el centro de especialidades, o como ya denunciamos, rechazaron asimismo la enmienda para aumentar el presupuesto de las obras del drenaje en las urbanizaciones”.

“Son los partidos del ‘no’ a la Pobla de Vallbona, no sabemos si por desconocimiento y falta de interés como insinúa el alcalde, o por inquina porque las propuestas vengan del PP y las rechazan, aunque ellos mismos saben que son necesarias y positivas. Esta actitud sólo demuestra el más que necesario cambio tanto en nuestro Ayuntamiento como en la Generalitat para que la voz de los poblanos cuente como corresponde en los presupuestos”, ha concluido Contelles.