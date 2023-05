De pastelero a primer alcalde de Vox en la Comunitat: "Orgulloso del trabajo"

Iván Expósito cuenta cuál ha sido la receta del éxito para alzarse con la primera Alcaldía verde de todo el territorio valenciano.

Náquera, un pequeño y adinerado municipio del Camp del Turia será el primero gobernado por Vox en la Comunida Valenciana. A falta de la investidura, pero con vía libre gracias al apoyo del PP, Iván Expósito, pastelero de 35 años, conquista la primera Alcaldía verde del territorio valenciano: "No soy político de carrera, pero me considero buena gente", cuenta en declaraciones a ESdiario.

Expósito procede de una "familia emprendedora" y cuenta que "nunca he estado en paro". Sus padres regentan una panadería-pastelería desde hace 40 años. Hace cinco años, cuando nació Vox Náquera, el futuro alcalde dejó de hacer pasteles y se incorporó a la formación. En las elecciones de 2019, el partido aún en etapa de gestación, no se presentó.

Ahora, Vox ha pasado de no tener representación municipal a obtener cuatro concejales y gobernar. Expósito atribuye este ascenso al trabajo realizado. "Después toda la legislatura haciendo campaña por y par el pueblo" -cuenta Expósito- este 28 M era el momento de presentar la candidatura y la han clavado. Durante estos últimos años el partido se ha mostrado muy activo. Expósito recuerda que Vox Náquera ha trabajado en las urbanizaciones, "presentando instancias, recogiendo escombros y celebrando eventos" como concentraciones de vehículos o una carrera solidaria. "La gente conoce nuestra trayectoria", afirma el primer alcalde de Vox valenciano.

Vox ha obtenido 4 concejales, el 28'97% del total. Son 1.138 votos en una población de 7.728 habitantes. "Nos hubiera gustado obtener la mayoría absoluta, pero estoy muy orgulloso del trabajo de los simpatizantes", ha valorado Expósito. Si bien Vox Náquera se estrena este 28 M y no se presentó en 2019, en las anteriores elecciones generales ya se percibió la tendencia verde. Santiago Abascal recibió un amplio respaldo por parte de este municipio que figura en el top 20 de los más ricos de la Comunidad Valenciana.

A falta de cerrar los pactos con el PP, el primer alcalde de Vox ya tiene la mirada puesta en sus próximos objetivos para mejorar el pueblo: "Nos vamos a centrar en todo el municipio y especialmente en las urbanizaciones que son lo mas abandonado para darle la importancia que tienen. Y en el casco urbano hay muchas deficiencias, muchas políticas que modificar e incluso muchas aún por crear", expone Iván Expósito, poniendo como ejemplo los servicios de los que carece Náquera: "No hay Urgencias ni ambulancias en el ambulatorio, no hay un polideportivo decente ni no decente porque no hay", no hay depuradoras en condiciones, no hay instituto, no hay una red de autobuses que conecte hacia Moncada". "Al final son muchas cosas y vamos a hacerlo", se compromete el próximo alcalde del municipio.