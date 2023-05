El portavoz del PP, Pedro Cuesta, responde a los ataques del coordinador de Compromís en Horta Nord que acusó a los populares de estar detrás de las protestas por el sistema de basuras

Ahora sí que estoy convencido que Compromís está muy preocupado por perder la alcaldía de Meliana. Han tenido que intervenir desde Compromís Horta Nort y más en concreto a través de su secretario comarcal , Vicent Grande, para socorrer al señor Josep Riera Alcalde de Meliana y “conejillo de indias”, del sistema de recogida de residuos denominado, “Porta a Porta”.

El señor Grande, se atreve a decir que las protestas del pueblo son manejadas por el PP, que intoxicamos, que no aportamos nada, que alentamos el incumplimiento de las ordenanzas, que hemos arrastrado a la comarca y a nuestro candidato regional en esta estrategia, que somos sucios, irresponsables y barriobajeros, que sólo habían 400 personas en la última manifestación y eso significa que Meliana está contenta con la basura y para acabar todas esas afirmaciones que hace este señor, finaliza diciendo que somos la extrema derecha de VOX y que no tenemos ningún discurso ni idea, más allá de este tema.

Permítame señor Grande que no le conteste en mi calidad de Coordinador Comarcal de L´Horta NORT, si no en mi calidad de Portavoz del Partido Popular de Meliana y que me faculta para hablar del tema por lo que vivo y no por lo que “me han contado” y pedido que repita, como han hecho con usted.

En primer lugar, decirle que puede defender su sistema sin insultarnos, descalificarnos ni ponerse nervioso ya que alguien que recorre como concejal “cunero” diversos ayuntamientos como es el caso de esta legislatura como concejal en Emperador, la que viene en Albalat (donde no reside) y además es usted asesor de la vicepresidenta de la Diputación, sí residente en esta comarca, debería tener más tablas y argumentar en lugar de insultar.

Le voy a explicar algunas cosas que no le han contado o no le han querido contar. Mire usted, en primer lugar, el Partido Popular como tal no tiene nada que ver con una Plataforma Ciudadana apolítica, nacida del pueblo y formada por personas de ideologías muy diversas, lo que sí es cierto que el PP apoya totalmente sus reivindicaciones y nunca nos hemos escondido.

La manifestación que usted pretende minimizar, fueron cerca de mil personas, solo que la foto que usted envió al periódico era antes de que llegaran todos los manifestantes a la plaza. Esta manifestación es la segunda además de varias concentraciones, y más de tres mil firmas en contra, que se le ha “olvidado” mencionar, lo nunca visto en Meliana.

Pero dejando aparte la manifestación recordarle que el PP Meliana votó a favor del Plan local de residuos porque era obligatorio tener uno, pero no del sistema Porta a Porta, recordarle que esta imposición es rechazada por la mayoría de vecinos de forma que más de 100.000 kg de basura desaparecen al mes de Meliana porque las tiran en otros municipios y por eso ha aumentado el porcentaje de reciclaje.

Que usted como concejal de Emperador, es conocedor de un informe (SOLUMED Respuestas Integrales), que dice que este sistema no es el adecuado para esta comarca, y usted es conocedor porque afectaba a “su” municipio y que lo que está consiguiendo su partido es enfrentar a unos vecinos con otros. En Meliana Compromís está nervioso porque han hecho las cosas mal, porque tenemos un alcalde que se gasta más de 900.000 euros al año en pagar un sistema de recogida que ni siquiera es el recomendado, 500.000 euros más al año que el anterior sistema para ahorrarse 70.000 euros de coste (¿sabe usted de matemáticas?), un sistema que nos hace esclavos de la basura y en definitiva un sistema que, como único sistema, no se hace en ningún municipio, los sistemas mixtos sí.

A la desesperada se están instalando las llamadas zonas de emergencia, que al final no dejan de ser puntos de contenedores y que después de elecciones cerrarán para que no puedan usarse de forma habitual, luego si el sistema iba tan bien, ¿por qué se gastan más de 100.000 euros en estas nuevas zonas? La diferencia entre su partido y el PP es que nosotros no imponemos, contamos con las personas, les escuchamos, aprendemos de ellas, tenemos sentimiento de pueblo y tenemos una magnífica candidata como es Trini Montañana, que además de todo ello, vive por y para Meliana.

Por eso ustedes están nerviosos, porque su gestión ha sido pésima, porque Josep Riera ha mandado callar al pueblo en más de una ocasión, porque asiste nervioso a los Plenos y los finaliza cuando no sabe que decir, porque Meliana no les quiere, porque queremos LIBERTAD.

Para finalizar señor Vicent Grande, secretario comarcal de Compromís, está bien que ustedes no rehúyan la responsabilidad de gobernar, pero tampoco es bueno caer en la irresponsabilidad, como presumir de una gestión medioambiental que en el caso de los carriles bici de Meliana han costado más de UN MILLÓN Y MEDIO de euros, unas islas de bicis de alquiler que han costado 100.000 euros y unos 40.000 euros al año de mantenimiento, pero que sólo usan 72 personas y el Ayuntamiento ingresa 650 euros al año, ese es un ejemplo de muchos, de la gestión de su partido, de su amigo Josep Riera y de los partidos que lo apoyan.

Sólo me queda desear al señor Riera que ha ofrecido Meliana, para este experimento que Compromís ha querido imponer en un municipio de más de 10,000 habitantes del área metropolitana de Valencia, desearle, que le den aquello que políticamente le hayan prometido porque de otra forma, nadie entiende como ha convertido nuestra querida Meliana en un basurero.

Pedro Cuesta Tobajas

Portavoz Partido Popular de Meliana